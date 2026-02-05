Για την αργία στην οποία τέθηκαν σήμερα ο Δήμαρχος Πάφου και ο Δήμαρχος Λευκονοίκου, αναφέρεται ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, η οποίο σημειώνει πως «για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η σήψη που πνίγει τον τόπο μας απαιτείται να λειτουργήσουν επιτέλους οι θεσμοί και να σπάσουν αποστήματα».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι ότι δεν μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμα σε αργία ο άλλος δήμαρχος του ΔΗΣΥ, ο Χρ. Ζαννέτος της Αγίας Νάπας, που είναι υπόδικος στο Κακουργιοδικείο για υπόθεση πλαστογραφίας και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, σε σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Παράλληλα, τονίζει πως ο ελέφαντας στο δωμάτιο παραμένει το Προεδρικό και η Γενική Εισαγγελία για το videogate.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η σήψη που πνίγει τον τόπο μας απαιτείται να λειτουργήσουν επιτέλους οι θεσμοί και να σπάσουν αποστήματα. Μηδενική ανοχή, ενεργοποίηση νομοθεσιών και διαδικασιών, πραγματική διερεύνηση κάθε καταγγελίας και ισχυρισμού για αδικήματα από πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους.

Σημειώνουμε το γεγονός ότι, έστω μετά από κωλυσιεργία ημερών, τέθηκαν τελικά σε αργία οι δύο δήμαρχοι που διερευνώνται για σοβαρά εγκλήματα, βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι δεν μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμα σε αργία ο άλλος δήμαρχος του ΔΗΣΥ, ο Χρ. Ζαννέτος της Αγίας Νάπας, που είναι υπόδικος στο Κακουργιοδικείο για υπόθεση πλαστογραφίας και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, σε σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο βέβαια παραμένει το Προεδρικό και η Γενική Εισαγγελία. Απαντήσεις και ανάληψη ευθύνης για το videogate δεν είδαμε ακόμα από το Προεδρικό. Οι δε δωρητές στο Ταμείο της Πρώτης Κυρίας παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Το πόρισμα για τη διαφθορά στην ΚΟΠ στάλωσε στην Εισαγγελία. Αν νομίζουν οι κυβερνώντες ότι αυτά θα ξεχαστούν ή θα κουκουλωθούν, ας αντιληφθούν ότι θα βρουν απέναντι τους το ΑΚΕΛ αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας.