Στη δημοσιότητα έδωσε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, του κατάλογου των δώρων που δέχθηκε από ξένους φορείς κατά τη Βουλευτική Περίοδο – Σύνοδο Δ΄, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2024 έως και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Συγκεκριμένα, η κα Δημητρίου παρέλαβε συνολικά 25 δώρα, συνολικής αξίας περίπου 7.000 ευρώ. Όλα τα δώρα προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της καθιερωμένης εθιμοτυπικής ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια επίσημων επαφών και συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα ζωγραφικής, εικονίσματα, υφαντά και τιμητικά μετάλλια. Το πολυτιμότερο δώρο προήλθε από τον Πρέσβη του Βιετνάμ στην Κύπρο και αφορά πίνακα ζωγραφικής με τίτλο «Lotus Flowers in the Morning», φιλοτεχνημένο με λάδι και ακρυλικό σε καμβά.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των δώρων και της εκτιμώμενης αξίας τους:

