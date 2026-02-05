Τον Επίσημο Προγραμματισμό Διακυβέρνησης για το 2026 θα παρουσιάσει στις 7 απόψε, με ομιλία του που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και διαδικτυακά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι με την εκλογή του εισήχθη η καινοτομία της παρουσίασης, στην αρχή κάθε έτους, του Ετήσιου Προγραμματισμού της Κυβέρνησης, «μια πολιτική πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο της βούλησής μας για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία».

«Είναι με αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερο σεβασμό που θα απευθυνθώ και φέτος προς όλους εσάς. Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, στις 19:00, ζωντανά από το ΡΙΚ1. Μαζί, συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Κύπρο», σημείωσε.

Τον περασμένο μήνα, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, είχε δηλώσει, έπειτα από ειδική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για συζήτηση για την υλοποίηση του προγραμματισμού που είχε γίνει για το 2025, πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί σε συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο.

Ανέφερε πως ποσοστό 67% των δράσεων που είχε εξαγγείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το 2025 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των αμέσως επόμενων βδομάδων.

Σημείωσε ότι 47 από τις 88 εμβληματικές δράσεις που είχαν ανακοινωθεί έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, ενώ άλλες 12 αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες βδομάδες, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 67%, με τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν να περιλαμβάνουν τη φορολογική μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την πρόοδο της ψηφιακής μετάβασης.

