Τη δέσμευση της Κύπρου για ένα μέλλον εργασίας δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, κατά τη συμμετοχή του στην 62η Σύνοδο της Επιτροπής Κοινωνικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Μουσιούττας μιλώντας στο ΚΥΠΕ στάθηκε ιδιαίτερα στον θεσμικά ενισχυμένο ρόλο της Λευκωσίας κατά τη φετινή Σύνοδο, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος προσήλθε «με διττό ρόλο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ως κράτος μέλος». Όπως ανέφερε, «είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της εκφωνώντας κοινή δήλωση καθώς και την εθνική δήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας», γεγονός που ανέδειξε την αυξημένη ευθύνη της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ στον ευρωπαϊκό και διεθνή διάλογο για την κοινωνική πολιτική.

Κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι «η κοινωνική δικαιοσύνη θεμελιώνεται στην αξιοπρεπή εργασία, στον ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο και σε ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας». Όπως τόνισε, αυτό αποτελεί «το τρίπτυχο που έχουμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας όσον αφορά τα εργασιακά θέματα».

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι στην Κύπρο καταγράφεται τα τελευταία χρόνια ιστορικά υψηλό επίπεδο απασχόλησης με την ανεργία να βρίσκεται κάτω από το 5%, ενώ η μείωση της ανεργίας των νέων είναι μια από τις πιο υψηλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό, υπογράμμισε, «αποδεικνύει στην πράξη ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί αλλά και πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική πρόοδο», τονίζοντας ότι «ανάπτυξη και πρόοδος πάνε μαζί».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας. Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε τη σημασία της ορθής διαχείρισης της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και της πράσινης μετάβασης, με στόχο οι τεχνολογικές εξελίξεις να ωφελούν όλους τους εργαζομένους, χωρίς να υπάρχουν οποιοιδήποτε αποκλεισμοί.

Στο περιθώριο της Συνόδου συμμετείχε σε εκδήλωση του Κατάρ και της Γαλλίας για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ντόχα, όπου, όπως ανέφερε, «αναδείχθηκε η ανάγκη για έναν ανανεωμένο παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο βασισμένο στην αλληλεγγύη, τα δικαιώματα και την αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία». Υπενθύμισε μάλιστα ότι η προηγούμενη Σύνοδος για τέτοια θέματα ήταν πριν 30 χρόνια, στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, ενώ τώρα «ξεκινά ένα follow-up για να δούμε τι είχε λεχθεί και πώς προχωρούν τα θέματα που είχαν αναδειχθεί στη Σύνοδο της Ντόχα».

Ο κ. Μουσιούττας πραγματοποίησε και σειρά επαφών με Ευρωπαίους ομολόγους του.

«Είχα την ευκαιρία να έχω διμερείς επαφές με την Υπουργό Εργασίας της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και άλλους θεσμικούς φορείς», με στόχο «να ενισχύσουμε τον διεθνή διάλογο και τη συνεργασία της Κύπρου σε θέματα κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής πολιτικής». Οι συζητήσεις αυτές συνδέονται με το επικείμενο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας που θα γίνει στην Κύπρο στις 12-13 Φεβρουαρίου, «μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας».

«Θέλουμε να τονίσουμε ότι η Κύπρος παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος εργασίας δίκαιου, βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο» ανέφερε ο κ. Μουσιούττας και πρόσθεσε ότι «με τον ρόλο της Κύπρου ως Προεδρεύουσας η προσπάθεια μας είναι να το αναδείξουμε και να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση».

Πηγή: ΚΥΠΕ