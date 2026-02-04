Σειρά επαφών με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ είχε στις ΗΠΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας, που πραγματοποίησε 1-4 Φεβρουαρίου. Συμμετείχε επίσης και ως κεντρικός ομιλητής σε εκδηλώσεις του Delphi Forum D.C. και άλλων δεξαμενών σκέψης και οργανισμών με έδρα την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με το Αμερικανικό Κογκρέσο, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε συναντήσεις με Γερουσιαστές και Βουλευτές των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Άμυνας και Ενέργειας/Προϋπολογισμού.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων ήταν οι προσπάθειες ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, διατλαντικές σχέσεις, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 7ου Delphi Economic Forum DC, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2-3 Φεβρουαρίου 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε εκδηλώσεις, ομιλίες και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας δεξαμενών σκέψης και οργανισμών στην Ουάσιγκτον, όπως το American Jewish Committee και το American Enterprise Institute.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν επίσης κεντρικός ομιλητής στο Arab Gulf States Institute. Στις παρεμβάσεις του, ο κ. Κόμπος παρουσίασε τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και εστίασε στην ανάγκη για διάλογο και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Αναφέρθηκε επίσης στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και ως στρατηγικού κόμβου συνεργασίας και υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ