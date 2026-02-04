Έχει αμβλυνθεί σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο, αλλά παραμένει υψηλό συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, που δεν πέρασαν από κούρεμα, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, στο περιθώριο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κληθείς να σχολιάσει στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος ήταν στην πρώτη θέση το 2024, ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι «είμαστε η μόνη χώρα που καταφέραμε να περάσουμε μέσα από κούρεμα, επομένως τα κατάλοιπα αυτού του κουρέματος και της κατάρρευσης της οικονομίας από το 2013, όπου μπήκαμε σε μνημόνια, ακόμα υπάρχουν και μας κυνηγούν». Ωστόσο, τόνισε ότι «μέσα από τους χειρισμούς που έχουν γίνει και σε επίπεδο Κυβέρνησης, (τα ΜΕΔ) έχουν μειωθεί στο τραπεζικό σύστημα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί το τραπεζικό σύστημα είναι το νευρικό σύστημα της οικονομίας και ξέρουμε τι πάθαμε όταν κατέρρευσαν οι τράπεζες».

Επίσης, συνέχισε, «έχουμε θεσμοθετήσει διάφορες διαδικασίες και θεσμούς για να αμβλυνθεί αυτό το θέμα και σε σημαντικό βαθμό έχει αμβλυνθεί». «Παραμένει όμως υψηλό συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες δεν πέρασαν από κούρεμα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε επισήμανση ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν οργανισμούς στους οποίους το κράτος είναι ο εγγυητής, εξήγησε ότι «είναι υπαρκτοί κίνδυνοι αυτοί τους οποίους καταθέτουμε κάθε χρόνο στην αντίστοιχη έκθεση κινδύνων μαζί με τον προϋπολογισμό», προσθέτοντας ότι «η Κυβέρνηση φροντίζει μέσα από τους οικονομικούς σχεδιασμούς της να είναι διαχειρίσιμοι».

Αναφερόμενος στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, ο Μάκης Κεραυνός είπε ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος ενισχύθηκε από αυτή την Κυβέρνηση, ενώ κάλεσε όλους τους πολίτες να απευθύνονται στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ