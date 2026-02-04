Αύξηση κατά €368,7 εκατομμύρια παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, τα καθαρά νέα δάνεια και έφτασαν στα €625,0 εκ., (από σύνολο €986,9 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €256,3 εκατ. (από σύνολο €565,2 εκατ. νέων δανείων) τον Νοέμβριο του 2025.

Εξάλλου, αυξήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αύξηση επίσης σημείωσε το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια, ενώ μειώθηκε το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας.

Επίσης, το ύψος των επιτοκίων των νέων δανείων στην Κύπρο είναι συγκρίσιμο με τον διάμεσο της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €17,2 εκατ. (από σύνολο €18,2 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €20,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €23,4 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €135,4 εκατ. (από σύνολο €178,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €113,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €155,7 εκατ. νέων δανείων).

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €60,3 εκατ. (από σύνολο €92,5 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €48,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €59,6 εκατ. νέων δανείων).

Επίσης, τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €406,4 εκατ. (από σύνολο €685,0 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €69,6 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €320,8 εκατ. νέων δανείων).

Επιτόκια καταθέσεων

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση στο 1,20%, σε σύγκριση με 1,13% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,27%, σε σύγκριση με 1,17% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια, σύμφωνα με την ΚΤΚ, σημείωσε αύξηση στο 7,22%, σε σύγκριση με 6,95% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,78%, σε σύγκριση με 3,86% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των ΝΧΙ αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κ.λπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των ΝΧΙ.

Εξάλλου, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. μειώθηκε στο 4,32%, σε σύγκριση με 4,39% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε μείωση στο 4,42%, σε σύγκριση με 4,50% τον προηγούμενο μήνα.

Κυπριακά επιτόκια σε ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ύψος των επιτοκίων δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα στην Κύπρο πλησιάζουν τον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης, με το περιθώριο να είναι εκμηδενισμένο (0,0%) για τα νοικοκυριά και να περιορίζεται στο 0,3% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Αναφέρει επίσης ότι το ύψος των επιτοκίων των νέων δανείων στην Κύπρο είναι συγκρίσιμο με τον διάμεσο της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ αναφέρει ότι το περιθώριο του σταθμικού μέσου επιτοκίου για τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας είναι στο -0,3% (δηλ. χαμηλότερα από το διάμεσο της Ευρωζώνης), ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το αντίστοιχο περιθώριο ανέρχεται στο 0,6%.

Επιτόκια καταθέσεων (υφιστάμενα υπόλοιπα)

Σε αντίθεση με τα δανειστικά επιτόκια, σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο αποτελούν εξωκείμενη/αποκλίνουσα τιμή και διαμορφώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωζώνης.

«Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες της Ευρωζώνης (ενδεικτικά, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 319%, σε σύγκριση με τον διάμεσο 191% και τον μέσο όρο 161% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτέμβριο 2025), καθώς και στην μικρή εμβέλεια της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου», σημειώνει.

Επιτόκια καταθέσεων (νέες εργασίες)

Τέλος, η ΚΤΚ αναφέρει ότι τα επιτόκια σε νέες καταθέσεις διαμορφώνονται σε παρόμοια επίπεδα με τις υφιστάμενες καταθέσεις, ως οι πιθανοί λόγοι που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

Πηγή: ΚΥΠΕ