Μετά την τροποποίηση της Νομοθεσίας που αφορά τον Περί Εξωδίκων Νόμο, όπως έχει δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (09/12/2025), θα εκδίδεται εξώδικο πρόστιμο ύψους €85 σε οδηγούς που σταθμεύουν σε δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οχήματα που δεν είναι ηλεκτρικά, καθώς και σε ηλεκτρικά οχήματα τα οποία σταθμεύουν στους συγκεκριμένους χώρους χωρίς να βρίσκονται σε διαδικασία φόρτισης.

