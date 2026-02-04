Διαφάνεια και αξιοπιστία στο e-kalathi ζητά το Άλμα, προκειμένου να είναι πιο αντιπροσωπευτική η αποτύπωση του πραγματικού "καλαθιού", αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας δημοσιεύματα και την παρέμβαση του Συνδέσμου Καταναλωτών, που, όπως αναφέρει, αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα στον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής, που προκαλούν "σύγχυση και εύλογη δυσπιστία" στους καταναλωτές.

"Όταν προβάλλονται χαμηλές τιμές για ορισμένα προϊόντα, ενώ παρόμοια προϊόντα στο ίδιο κατάστημα κοστίζουν σημαντικά περισσότερο, ο πολίτης αισθάνεται ότι παραπλανάται. Όταν καταγράφονται διαφορές τιμών ακόμη και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας, η έννοια της σύγκρισης αποδυναμώνεται. Και όταν το «φθηνότερο καλάθι» δεν αντικατοπτρίζει τελικά την πραγματική δαπάνη στο ταμείο, τότε το εργαλείο δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Γι' αυτό, το Άλμα ζητά καθιέρωση ξεκάθαρων και ενιαίων κανόνων για όλες τις υπεραγορές, πληρέστερη και πιο αντιπροσωπευτική αποτύπωση του πραγματικού «καλαθιού» αγορών και απλή, κατανοητή και πλήρως διαφανή ενημέρωση, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τι συγκρίνει και με ποια κριτήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ