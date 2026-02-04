Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο περικοπών στην υδροδότηση τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των μειωμένων αποθεμάτων νερού και της αυξημένης ζήτησης.

Όπως ανέφερε στο ΡΙΚ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αντρέας Γρηγορίου, με βάση τις αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και του Υπουργικού Συμβουλίου, για το 2026 θα διατεθεί για σκοπούς ύδρευσης περίπου η ίδια ποσότητα νερού με το 2024, η οποία όμως υπολείπεται κατά περίπου 10% των πραγματικών αναγκών.

Ανέφερε ακόμα ότι έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με συμμετοχή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση των αποθεμάτων και την αποφυγή εκτεταμένων διακοπών.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας υπεραμύνθηκε της εφαρμογής περιβαλλοντικού τέλους στο νερό, τονίζοντας ότι άρχισε σταδιακά από το 2020, με προτεραιότητα στους μεγάλους καταναλωτές, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου των χρεώσεων και ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ενδεχομένως έγιναν λάθη ή παραλείψεις στην εφαρμογή του κανονισμού στις γεωτρήσεις και ανέφερε ότι το ζήτημα θα διερευνηθεί σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι κάτοχοι αδειών υδροληψίας γνώριζαν την υποχρέωσή τους. Παράλληλα, απέρριψε συγκρίσεις με άλλες χρήσεις νερού, διευκρινίζοντας ότι, για παράδειγμα, τα γήπεδα γκολφ που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο νερό καταβάλλουν πολύ υψηλότερο τέλος.

