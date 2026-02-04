Αθώο έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο τον οδηγό που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για πρόκληση θανάτου από αλόγιστη, απερίσκεπτη ή επικίνδυνη πράξη και για οδήγηση με ταχύτητα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή, σε σχέση με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου 2019 στον κύριο δρόμο Καντού–Σουνίου.

Η υπόθεση αφορούσε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε οχήματα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών προσώπων και τον θάνατο ενός οδηγού. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού είχε κρίνει ένοχο τον κατηγορούμενο και του είχε επιβάλει ποινή άμεσης φυλάκισης δυόμισι ετών για την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου, θεωρώντας ότι η επικίνδυνη ταχύτητα αποτελούσε στοιχείο της ίδιας εγκληματικής συμπεριφοράς.

Πώς έγινε το θανατηφόρο

Το βράδυ της 24ης Αυγούστου 2019, στον κύριο δρόμο που συνδέει το Σούνι με την Καντού, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε οχήματα και το οποίο είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός οδηγού και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων επιβατών.

Ο δρόμος Καντού–Σουνίου είναι διπλής κατεύθυνσης, χωρίς οδικό φωτισμό στο συγκεκριμένο σημείο, με κατωφέρεια και καμπύλη που επηρεάζουν σημαντικά την ορατότητα των οδηγών. Τη στιγμή του δυστυχήματος, τρία οχήματα κινούνταν προς την κατεύθυνση Σούνι–Καντού και δύο προς την αντίθετη κατεύθυνση, Καντού–Σούνι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν στη σκηνή, στην πορεία προς Καντού κινούνταν διαδοχικά ένα Chevrolet, ακολουθούμενο από ένα Volkswagen Golf και στη συνέχεια από ένα Suzuki. Την ίδια ώρα, από την αντίθετη κατεύθυνση, προς Σούνι, κινούνταν ένα BMW, πίσω από το οποίο ακολουθούσε ένα Volkswagen Tiguan.

Σε κάποιο σημείο του δρόμου, τα γεγονότα εξελίχθηκαν με ταχύτητα. Το BMW, που κινούνταν προς Σούνι, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπο με κίνδυνο σύγκρουσης και ο οδηγός του επιχείρησε απότομο ελιγμό προς τα δεξιά, εισερχόμενος στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας. Εκείνη τη στιγμή συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με το Chevrolet που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ το Chevrolet εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε μερικώς στο χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Ο οδηγός του τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αλυσιδωτή σύγκρουση δεν σταμάτησε εκεί. Το BMW, μετά τη σύγκρουση με το Chevrolet, άρχισε να περιστρέφεται και συγκρούστηκε στη συνέχεια με το Volkswagen Golf που ακολουθούσε. Σχεδόν ταυτόχρονα, στο σημείο επικράτησε χάος, με συντρίμμια, λάδια και οχήματα να καταλαμβάνουν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, το Suzuki, που κινούνταν πίσω από το Golf, συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με το Volkswagen Tiguan που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Η σύγκρουση έγινε στη λωρίδα κυκλοφορίας του Tiguan και ήταν επίσης σφοδρή. Το Tiguan περιστράφηκε, χτύπησε σε όχθη και κατέληξε στο χαντάκι, ενώ το Suzuki εκτράπηκε και ακινητοποιήθηκε στο πλάι του δρόμου.

Από το πολύπλοκο αυτό τροχαίο, αρκετά άτομα τραυματίστηκαν, ορισμένα εκ των οποίων σοβαρά. Η σκηνή που αντίκρισαν οι διασώστες και η Αστυνομία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με πέντε οχήματα κατεστραμμένα και τον δρόμο να κλείνει για ώρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Τα ακριβή αίτια και η αλληλουχία των κινήσεων των οχημάτων αποτέλεσαν αντικείμενο εκτενούς διερεύνησης, καθώς δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας που να έχει πλήρη εικόνα των κρίσιμων στιγμών πριν από την πρώτη σύγκρουση.

Η έφεση

Κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση με συνολικά εννέα λόγους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο το πρωτόδικο Δικαστήριο αξιολόγησε τη μαρτυρία και κατέληξε στα πραγματικά του συμπεράσματα.

Το Εφετείο, εξετάζοντας κυρίως τους λόγους που σχετίζονταν με την αξιολόγηση της μαρτυρίας, διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, η πρωτόδικη κρίση στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη μαρτυρία του αστυνομικού εξεταστή της υπόθεσης, χωρίς να γίνει ουσιαστική και επαρκώς αιτιολογημένη αντιπαραβολή με τη μαρτυρία του εμπειρογνώμονα της υπεράσπισης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόρριψη της μαρτυρίας του εμπειρογνώμονα της υπεράσπισης έγινε κατά γενικό και αόριστο τρόπο, χωρίς να εξηγείται ποια συγκεκριμένα πραγματικά δεδομένα αμφισβήτησε εσφαλμένα και γιατί οι διαπιστώσεις του κρίθηκαν αναξιόπιστες. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι κανένας από τους εμπλεκόμενους οδηγούς ή συνοδηγούς δεν κατέθεσε ότι είδε τον εφεσείοντα να επιχειρεί προσπέραση ή να κινείται με υπερβολική ταχύτητα.

Κατά το Εφετείο, η συνολική αξιολόγηση της μαρτυρίας από το πρωτόδικο Δικαστήριο ήταν «προβληματική και πλημμελής», γεγονός που καθιστά τα συμπεράσματά του επισφαλή και δεν επιτρέπει τη διατήρηση της καταδίκης. Όπως υπογραμμίζεται, όταν παραμένει υποβόσκουσα αμφιβολία ως προς την ορθότητα της ετυμηγορίας, το Εφετείο έχει καθήκον να επέμβει.

Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκαν βάσιμοι οι βασικοί λόγοι έφεσης και η καταδίκη παραμερίστηκε. Το Δικαστήριο ακύρωσε τόσο την πρωτόδικη απόφαση όσο και την επιβληθείσα ποινή φυλάκισης, αποφασίζοντας την πλήρη αθώωση και απαλλαγή του εφεσείοντα.

Σημειώνεται ότι, αν και υπό κανονικές συνθήκες θα εξεταζόταν το ενδεχόμενο επανεκδίκασης, το Εφετείο έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν σκόπιμο, καθώς ο εφεσείων είχε ήδη σχεδόν εκτίσει το σύνολο της ποινής του.

Διαβάστε επίσης: Εντατικές επιχειρήσεις Αστυνομίας: Τέσσερις συλλήψεις και πάνω από 350 έλεγχοι