Η εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης Κύπρου-ΗΠΑ, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, και οι στόχοι της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ήταν στο επίκεντρο επαφών του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου στην Ουάσιγκτον την Τρίτη.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του στο Χ, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε συναντήσεις με επικεφαλής διαφόρων επιτροπών της Γερουσίας των ΗΠΑ, ενώ συμμετείχε σε συζητήσεις του Arab Gulf State Institute και του Delphi Economic Forum.

Ο κ. Κόμπος είχε επίσης και μία σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, τον οποίο, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ, συνεχάρη για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ινδίας και για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας. «Απίστευτα αποτελέσματα και αποτελεσματική διπλωματία», σημείωσε ο κ. Κόμπος.

Για τη συνάντησή του με τον Γερουσιαστή Τζέρι Μοράν, Πρόεδρο της Υποεπιτροπή της Γερουσίας για το Εμπόριο, τη Δικαιοσύνη, την Επιστήμη και τους Συναφείς Φορείς, ο κ. Κόμπος επεσήμανε ότι συζήτησαν την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης Κύπρου-ΗΠΑ, τις κοινές διατλαντικές προτεραιότητες και την αξία της ισχυρής διακομματικής εμπλοκής για την Κύπρο στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Ο Υπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον Ρότζερ Γουίκερ, Πρόεδρο της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, κατά την οποία συζήτησαν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της εταιρικής σχέσης Κύπρου-ΗΠΑ και σε ανάρτησή του εξέφρασε εκτίμηση για «την ισχυρή διακομματική υποστήριξη του Κογκρέσου προς την Κύπρο ως στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ, καθώς και για πρωτοβουλίες που προάγουν την ασφάλεια και των δύο χωρών μας, την περιφερειακή σταθερότητα και τη διατλαντική συνεργασία».

Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Τζιμ Ρις, και το Ανώτατο Μέλος της Επιτροπής Τζιν Σαχίν, επαναβεβαιώθηκε η ισχυρή διμερή συνεργασία, σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ. Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή και συζητήθηκαν τρόποι για την προώθηση της διατλαντικής σχέσης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Με τον Μπράιαν Μαστ, Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, συζήτησαν σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου-ΗΠΑ και τις προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας.

Ο κ. Κόμπος συμμετείχε επίσης σε συζήτηση που διοργανώθηκε από το Arab Gulf State Institute με επίκεντρο τη σχέση της Κύπρου με τη Μέση Ανατολή, τους διατλαντικούς δεσμούς και τις προτεραιότητες του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Υπουργός συμμετείχε και σε συζήτηση σε πάνελ του Αμερικανικού Επιχειρηματικού Ινστιτούτου (ΑΕΙ) με θέμα «Γεφυρώνοντας τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ και σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC)) και τη νέα γεωοικονομική τάξη.

Πηγή: KYΠΕ