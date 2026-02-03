Έχουν ετοιμαστεί τα κριτήρια αξιολόγησης των κέντρων αριστείας, ανέφερε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Γιώργος Κωμοδρόμος, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα το ζήτημα έπειτα από εισήγηση του Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Κυριάκου Χατζηγιάννη. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο σχετικός μηχανισμός θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στην τοποθέτησή του, ο Σταύρος Μαλάς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, ανέφερε ότι τα Κέντρα Αριστείας δημιουργήθηκαν με απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012. Τα Κέντρα Αριστείας έχουν ποιότητα και είναι θερμοκοιτίδα παραγωγής ιδεών για την οικονομία, σημείωσε.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν θέλουμε να έχουμε ανεπτυγμένη ερευνητική υποδομή για να έχουμε επιτυχίες, είπε ο κ. Μαλάς, επισημαίνοντας ότι τα κέντρα αριστείας που επιβιώνουν είναι αυτά που λαμβάνουν χρηματοδότηση. «Θέλουμε τα κέντρα αριστείας μας να επιβιώσουν;» διερωτήθηκε.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κωμοδρόμος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανέφερε ότι είναι έτοιμα τα κριτήρια αξιολόγησης των κέντρων αριστείας, σημειώνοντας ότι έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, είπε, προσθέτοντας ότι ο μηχανισμός των κριτηρίων αξιολόγησης θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

O Χρίστος Ιωάννου, εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας CYENS, είπε ότι «αναμένουμε τα κριτήρια αξιολόγησης», σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι η απόδοση εμπορικού οφέλους από την έρευνα των κέντρων αριστείας είναι μακροχρόνια διαδικασία.

Ο Ηλίας Μυριάνθους, Βουλευτής της ΕΔΕΚ, ρώτησε τους εκπροσώπους των κέντρων αριστείας για το ποια μέτρα μπορεί να προωθήσει η Πολιτεία για να έχει ανταπόκριση και όφελος η έρευνα των κέντρων αριστείας.

Απαντώντας στον κ. Μυριάνθους, ο Σταύρος Μαλάς είπε ότι «αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση», σημειώνοντας πως «ο καβγάς εδώ είναι για 12-13 εκατ. ευρώ ετησίως», ποσό που, όπως είπε, χρειάζονται τα 7 κέντρα αριστείας της Κύπρου για να επιβιώσουν.

Ο Χρίστος Παναγιώτου, Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», είπε ότι «ένα σημαντικό κριτήριο είναι και η βιωσιμότητα ενός κέντρου αριστείας». Είναι δύσκολο να λειτουργήσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς να λαμβάνεις θεσμική χρηματοδότηση, επεσήμανε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), Ζαχαρίας Σιόκουρος, ανέφερε ότι «αν δεν υπήρχαν τα κέντρα αριστείας, η Κύπρος θα έπρεπε να τα είχε εφεύρει πολλά χρόνια πριν». Είπε ακόμη ότι «αν δεν ήμασταν εμείς, η Κύπρος δεν θα είχε φωνή σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς».

Ο Αλέξης Κωνσταντίνου, εκ μέρους του American University of Cyprus, ζήτησε να μάθει ποιες είναι οι κατηγορίες των κριτηρίων αξιολόγησης των κέντρων αριστείας που έχει ετοιμάσει το Υφυπουργείο Έρευνας.

Ο Μάριος Δημητριάδης, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέφερε ότι η μέση ετήσια χρηματοδότηση που λαμβάνουν τα κέντρα αριστείας της Κύπρου είναι 6,5 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας ότι τα κέντρα αριστείας έχουν φέρει αντίστοιχη και πολύ μεγαλύτερη (χρηματοδότηση) στην Κύπρο».

O Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης», Διόφαντος Χατζημιτσής ζήτησε θεσμική χρηματοδότηση των κέντρων αριστείας με αξιολόγηση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι «πρέπει να δούμε το θέμα της αξιολόγησης (των κέντρων αριστείας) στην ολότητά του». Επιπλέον, ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία να πληροφορηθεί τη νομική βάση σύστασης ενός κέντρου αριστείας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα ρώτησε «γιατί αρνηθήκαμε τη δημιουργία όγδοου κέντρου αριστείας;» και «ποιο είναι το εισόδημα που λαμβάνουμε από κάθε ευρώ που ξοδεύουμε;». Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες και προοπτικές συνεργασιών, σημείωσε. «Εάν θέλουμε ως πολιτεία να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό, πρέπει να δώσουμε λεφτά», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ