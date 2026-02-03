Η δίκαιη απασχόληση αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας ο οποίος εκπροσώπησε την Κύπρο στη 64η Σύνοδο της Επιτροπής Κοινωνικής Ανάπτυξης (2-4 Φεβρουαρίου 2026), στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο Υπουργός εκπροσώπησε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, εκφωνώντας Κοινή Δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Υπουργός εκφώνησε επίσης εθνική δήλωση, όπου τόνισε τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας, επισημαίνοντας τη δέσμευση της Κύπρου για πλήρη και αξιοπρεπή απασχόληση. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργούν η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η δημογραφική αλλαγή και η ταχεία εξέλιξη της αγοράς εργασίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου για την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ κυβέρνησης, εργαζομένων και εργοδοτών.

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, η Κύπρος προωθεί την πρωτοβουλία «Δίκαιη Απασχόληση για Κοινωνική Δικαιοσύνη», ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευημερία των παιδιών, τη συμμετοχή των ηλικιωμένων και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Τόνισε ότι η δίκαιη απασχόληση αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτικές που προάγουν την ισότητα, την κοινωνική ένταξη και την αξιοπρεπή εργασία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τη μακροχρόνια δέσμευση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ. Μουσιούττας κάλεσε τους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν στην υλοποίηση δεσμεύσεων που αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα για τους νέους και τους εργαζόμενους που πλήττονται περισσότερο από ανισότητες.

Ο Υπουργός σημείωσε επίσης τη σημασία των δίκαιων μισθών, των ασφαλών συνθηκών και των ίσων ευκαιριών, ώστε η καινοτομία να ωφελεί όλους τους εργαζόμενους, αναφερόμενος στο ανανεωμένο παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο της Πολιτικής Διακήρυξης της Ντόχα, θεμελιωμένο στην αλληλεγγύη, τα δικαιώματα και την πολυμερή συνεργασία.

«Σε μια αγορά εργασίας που μετασχηματίζεται ραγδαία λόγω ψηφιοποίησης, τεχνητής νοημοσύνης και πράσινης μετάβασης, η Κύπρος προωθεί πολιτικές που αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις για βελτίωση της ποιότητας εργασίας, μείωση των ανισοτήτων και στήριξη δίκαιων μεταβάσεων», δήλωσε ο κ. Μουσιούττας.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι θεωρητική έννοια, αλλά πρακτική δέσμευση που απαιτεί συνεργασία, εμπιστοσύνη και στοχευμένες πολιτικές για δίκαιη, περιεκτική και ανθεκτική κοινωνική ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Κύπρου ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2025-2027.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Κοινωνική Σύνοδο στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός είχε επίσης διμερείς επαφές με ομολόγους του και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ