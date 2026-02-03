Στην αναμονή απαντήσεων από την Κυβέρνηση για την κατασκευή δύο έργων στην επαρχία Αμμοχώστου, δηλαδή το αντιπλημμυρικό έργο Παραλιμνίου – Πρωταρά, συνολικού κόστους 15 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάσταση του αγωγού του Κοκκινόκρεμμου δαπάνης ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Γιάννης Καρούσος.

Για το αντιπλημμυρικό έργο Παραλιμνίου ο κ. Καρούσος είπε πως «είναι γνωστό ότι τα συγκεκριμένα έργα δεν είναι αρμοδιότητα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, αλλά ως ΕΟΑ Αμμοχώστου ολοκληρώσαμε τον σχεδιασμό και θα το κατασκευάσουμε εκ μέρους της Κυβέρνησης ως Αναθέτουσα Αρχή. Ο προϋπολογισμός από τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκε στα 14,5 εκατομμύρια και αναμένουμε απάντηση από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης να εγκρίνει τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό ούτως ώστε να βγούμε σε προσφορές».

Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο «πολύ σημαντικό και απαραίτητο για την επαρχία Αμμοχώστου και για το Παραλίμνι ιδιαίτερα, αφού» όπως εξήγησε «πρόκειται για έργο το οποίο ξεκίνησε ο μακαρίτης Δήμαρχος Θεόδωρος Πυρίλλης. Αναλάβαμε το έργο σε πολύ προχωρημένο σχεδιασμό, προχωρήσαμε σε επικαιροποίηση και αυτός ήταν ο λόγος που το κόστος κατασκευής του εκτοξεύθηκε στο ποσό των περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης πως «έγινε πάρα πολλή δουλειά από τον ΕΟΑ και μόλις έχουμε απάντηση θα προχωρήσουμε σε προσφορές. Το έργο αφορά το Παραλίμνι και τον Πρωταρά, αφού είναι περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να αποφύγουμε τις πλημμύρες όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα».

Θα ζητήσουμε από το κράτος, συνέχισε «να καλύψει το 100% το κόστος του έργου, αφού οι ΕΟΑ είναι αρμόδιοι μόνο για τα όμβρια ύδατα και όχι για τα αντιπλημμυρικά. Αναμένουμε λοιπόν την απάντηση από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, αφού το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφορικά με την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας στο ύψωμα Κοκκινόκρεμμος, ο κ. Καρούσος είπε ότι «ουσιαστικά το έργο αποσκοπεί στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών και στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος παροχής πόσιμου νερού στις περιοχές των Δήμων Παραλιμνίου-Δερύνειας και Αγίας Νάπας».

Πρόσθεσε ότι «κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου τον Φεβρουάριο του 2025, ο κ. Χριστοδουλίδης υποσχέθηκε χορηγίες και στήριξη για κατασκευή έργων, συνολικού κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, με επιστολή από το Προεδρικό, μας ενημέρωναν ότι εγκρίθηκε ποσό ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για αντικατάσταση του αγωγού του Κοκκινόκρεμμου προς Αγία Νάπα, ένα έργο που είναι κατεπείγον δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το νερό» είπε.

Ωστόσο, συνέχισε «παρ’ όλες τις παρεμβάσεις μου από πέρσι το καλοκαίρι και αρκετές επιστολές που στάλθηκαν, δεν έγινε κατορθωτό να πάρουμε απάντηση από κανένα αρμόδιο, για το πώς θα πάρουμε το συγκεκριμένο κονδύλι. Πήραμε απλά μια επιστολή στην οποία αναφερόταν πως γίνονται προσπάθειες το συγκεκριμένο ποσό, να ενταχθεί στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του κράτους για το 2025, αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τίποτε νεότερο» ανέφερε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Καρούσος είπε πως «παρά το γεγονός ότι θα περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τις εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, εντούτοις ακόμα περιμένουμε απάντηση για το εάν θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο, είπε και εξήγησε πως «όλοι γνωρίζουν ότι το έργο είναι κατεπείγον, δηλαδή θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί ο αγωγός αφού έχουμε μεγάλες απώλειες νερού, καθημερινά, προχωρούμε σε επιδιορθώσεις και εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, η Αγία Νάπα κινδυνεύει να μείνει χωρίς νερό».

Όμως, συνέχισε, «κανένας δεν μας ενημερώνει γραπτώς κατά πόσον έχει ή όχι περιληφθεί το συγκεκριμένο κονδύλι στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του κράτους, εάν εγκρίθηκε και το σημαντικότερο πώς θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα, για να προχωρήσει το έργο».

Διερωτώμαι, ανέφερε ο κ. Καρούσος «γιατί δεν έχουμε μέχρι τώρα απάντηση σε αυτό το θέμα, αφού από το Υπουργείο Γεωργίας μας προέτρεψαν να προχωρήσουμε σε προκήρυξη του έργου. Ωστόσο, χωρίς γραπτή απάντηση για το πώς θα πάρουμε το συγκεκριμένο κονδύλι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο».

Χαρακτήρισε «αδικία αυτό που γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα, αφού», όπως εξήγησε, «σημαντικά έργα καθυστερούν χωρίς ουσιαστικό λόγο. Ο αγωγός πρέπει να αντικατασταθεί επειγόντως αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου.

