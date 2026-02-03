Σοβαρές καθυστερήσεις, αυξήσεις κόστους και προβλήματα στη διαχείριση συμβάσεων καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση ΕΕ-ΕΥ 03/2026, η οποία αφορά τα τρία μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα που υλοποιήθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου: την Ιατρική Σχολή, το Κτήριο Βιολογικών Επιστημών και την Πολυτεχνική Σχολή. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε το 2025 και είχε ως στόχο την αξιολόγηση της προόδου, του κόστους και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων.



Πολυτεχνική Σχολή: Έργο εννέα ετών με καθυστέρηση έξι

Το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα χρονικής εκτροπής. Αν και ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 με συμβατική διάρκεια 40 μηνών, ολοκληρώθηκε τελικά τον Ιούνιο του 2025, μετά από συνολικά 112 μήνες. Η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγράφει συνολική καθυστέρηση 72 μηνών, εκ των οποίων οι 14 κρίθηκαν αδικαιολόγητοι, με αποτέλεσμα την επιβολή ρητρών ύψους €1,63 εκατ.

Παράλληλα, το κόστος αυξήθηκε σημαντικά. Από τα €55,1 εκατ. πλέον ΦΠΑ, το εκτιμώμενο τελικό κόστος ανέρχεται σε περίπου €68,7 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις τμηματικές παραλαβές, οι οποίες εγκρίθηκαν εκ των υστέρων, χωρίς να προβλέπονται ρητά στη σύμβαση και χωρίς να τηρηθούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Κτήριο Βιολογικών Επιστημών: Καθυστερήσεις και ρήτρες €1,5 εκατ.

Το έργο του Κτηρίου Βιολογικών Επιστημών ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 με προγραμματισμένη ολοκλήρωση τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέντε μηνών, για την οποία επιβλήθηκαν ρήτρες ύψους €1,5 εκατ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγράφει επίσης αύξηση κόστους κατά €1,25 εκατ. πλέον ΦΠΑ, λόγω εγκεκριμένων αλλαγών, αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις στη διαχείριση αιτημάτων αλλαγών και απαιτήσεων από τα αρμόδια όργανα. Όπως και στην Πολυτεχνική Σχολή, εγκρίθηκαν τμηματικές παραλαβές που δεν προνοούνταν αρχικά στη σύμβαση.

Ιατρική Σχολή: Μικρότερη αλλά ουσιαστική απόκλιση

Το έργο της Ιατρικής Σχολής, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022, παρουσίασε μικρότερης έκτασης αλλά υπαρκτά προβλήματα. Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση τεσσάρων μηνών και αύξηση κόστους ύψους €349.980 πλέον ΦΠΑ, με επιβολή ρητρών €196.000.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συσσώρευση εργασιών προς το τέλος του χρονοδιαγράμματος, στοιχείο που, σύμφωνα με την Έκθεση, επηρέασε την ομαλή ολοκλήρωση του έργου και ανέδειξε αδυναμίες στον αρχικό προγραμματισμό.

Κοινό συμπέρασμα: Χρόνος και κόστος εκτός ελέγχου

Συνολικά, και τα τρία έργα παρουσίασαν σημαντική επιμήκυνση πέραν του συμβατικού χρόνου, καθώς και αυξήσεις κόστους που κυμαίνονται από 5% έως και 25%. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι, κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, όλα τα έργα είχαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, γεγονός που εγείρει ζητήματα χρηστής διοίκησης και αποτελεσματικής διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων.

Σύσταση: Τέλος στη συσσώρευση εργασιών στο «παρά πέντε»

Η βασική σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου αφορά την έγκριση των προγραμμάτων εργασιών. Όπως τονίζεται, πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση απαιτητικών εργασιών στο τέλος των έργων, καθώς αυτή η πρακτική αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων, επιβαρύνει το ανθρώπινο δυναμικό και οδηγεί σε αυξημένο κόστος και μειωμένη ποιότητα.

Η Έκθεση λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση ότι, χωρίς αυστηρότερο προγραμματισμό και έλεγχο, μεγάλα δημόσια έργα κινδυνεύουν να ξεφύγουν τόσο χρονικά όσο και οικονομικά, με άμεσο αντίκτυπο στο δημόσιο συμφέρον