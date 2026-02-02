Θα συνεχίσουμε να θέτουμε ως στόχο κάθε μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας την πρόοδο της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και των παιδιών, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά τον χαιρετισμό της στη Γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων που διοργάνωσε τη Δευτέρα ο Δήμος Αραδίππου.

«Αναμφίβολα, οι θεμελιώδεις ιδέες που εισήγαγαν και υιοθέτησαν έμπρακτα στη ζωή τους οι Τρεις Ιεράρχες αποτελούν διαχρονική και ανεξάντλητη πνευματική πηγή. Μια πηγή που μας δίνει το μήνυμα και μας εμπνέει να εργαστούμε με τον δικό τους ζήλο και αγάπη, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις τις δικής μας εποχής», ανέφερε – μεταξύ άλλων – η Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Μαζί με τη θρησκευτική ευλάβεια την οποία οφείλουμε στην αγιότητά τους, την ίδια στιγμή, οφείλουμε να εγκύψουμε στην ευρυμάθεια, την ιεραποστολική δράση, το ανεπανάληπτο έργο και την οικουμενικότητα που πηγάζει από την ίδια τους τη ζωή», σημείωσε.

«Όλοι εμείς που συναποτελούμε τους παράγοντες της παιδείας και της εκπαίδευσης του τόπου μας, έχουμε χρέος να θέσουμε τη δράση και το έργο τους φωτεινά ορόσημα και δείκτες», συνέχισε.

«Οι Τρεις Ιεράρχες συνθέτοντας τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, αγωνίστηκαν ως εξαίρετα πρότυπα δασκάλου αλλά και εξαίρετα πρότυπα του μαθητή», είπε η Υπουργός Παιδείας, επισημαίνοντας ότι «για όλους εμάς, οι Τρεις Ιεράρχες γίνονται φάροι προκειμένου να υπηρετήσουμε, με τη σειρά μας, σωστά το λειτούργημά μας και να μεταλαμπαδεύσουμε το αγαθό της παιδείας, όπως το ονόμαζαν οι Οικουμενικοί Διδάσκαλοι, στη νέα γενιά».

«Ένα αγαθό, το οποίο, άλλωστε, αποτελεί το στιβαρό θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού», συμπλήρωσε.

«Θα συνεχίσουμε, επομένως, να θέτουμε ως στόχο κάθε μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας, τόσο την πρόοδο της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και των παιδιών μας όσο και την εξελικτική πορεία της πατρίδας μας», ανέφερε η Αθηνά Μιχαηλίδου. «Σε μια εποχή μεστή διαρκών αλλαγών και καθολικών αμφισβητήσεων, όπως αυτή που ανέπτυξαν τη διδασκαλία τους οι Τρεις Ιεράρχες, μια εποχή της διασταύρωσης των πολιτισμών και των κοσμοθεωριών, θέλουμε να ενισχύσουμε τις εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς μας και τα παιδιά μας», πρόσθεσε.

«Δημιουργώντας το σχολείο στο οποίο η νέα γενιά μπορεί να ονειρεύεται, να δημιουργεί, να πειραματίζεται και να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες του αύριο, δημιουργούμε, την ίδια στιγμή, τους μελλοντικούς πολίτες του τόπου μας», σημείωσε. «Αναβαθμίζοντας ποιοτικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, με καθοδηγητές τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς μας, διαμορφώνουμε, ταυτόχρονα, πολίτες που διακρίνονται από κριτική σκέψη, κοινωνική ευαισθησία, δημοκρατικό ήθος και συνείδηση, αλληλεγγύη και σεβασμό στον συνάνθρωπο», υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας.

«Και με αυτό τον τρόπο, όπως και το χρέος μας, διαφυλάττουμε τα ελληνοχριστιανικά μας ιδεώδη, την ταυτότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του λαού μας, επενδύουμε στην ιστορική μας συνέχεια, την εθνική μας επιβίωση, την απελευθέρωση και την ανάπτυξη της πατρίδας μας, ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

