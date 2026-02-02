Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, φιλοξενήθηκε ο τέως Δήμαρχος Στροβόλου και υποψήφιος βουλευτής με το ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρόσφατες κατηγορίες που δέχτηκε αλλά και στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του νέου πολιτικού του βήματος.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς περί «τρύπας» στον δημοτικό προϋπολογισμό ή αγνοούμενων ποσών επί της θητείας του, ο κ. Παπαχαραλάμπους είπε ότι η υπόθεση κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες και ότι η ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου επανάφερε την αλήθεια. «Κανείς δεν πίστεψε τα περί διασπάθηση δημόσιου χρήματος», τόνισε.

Για την πολιτική του πορεία και την ένταξή του στο ΕΛΑΜ, ανέφερε πως «όταν αποχώρησα από τη Δημαρχία, ήθελα να ξεκουραστώ… Ακολούθως ήρθε η πρόταση από τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ. Τη σκέφτηκα, τη μελέτησα και τελικά την αποδέχτηκα. Πιστεύω ότι σήμερα το ΕΛΑΜ είναι ένα κόμμα που εκφράζει τον Αντρέα. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτά που διαχρονικά πιστεύω… Ένα σύγχρονο, πατριωτικό, συντηρητικό κόμμα που είναι κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας».

Αναφορικά με τις επικρίσεις περί ακροδεξιού χαρακτήρα του ΕΛΑΜ, ο κ. Παπαχαραλάμπους υπογράμμισε ότι «το συντηρητικό δεν το βρίσκω κακό. Φασιστικό βεβαίως δεν είναι. Ακροδεξιό δεν είναι. Το ΕΛΑΜ έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο συντηρητικό πατριωτικό κόμμα που ανοίγει στη μεγάλη οικογένεια του ECR στην Ευρώπη. Aγκαλιάζεται από δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας σήμερα».

Ο τέως Δήμαρχος στάθηκε επίσης στα έργα που ολοκληρώθηκαν και συνεχίζουν να εξελίσσονται στο Στροβόλο. «Νιώθω ότι έχουμε αφήσει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στα χρόνια της Δημαρχίας μας. Καταφέραμε και εντάξαμε το Δήμο Στροβόλου σε μια ευρωπαϊκή πορεία. Ο Δήμος πλέον μπορεί να αντλεί από τα διαρθρωτικά ευρωπαϊκά ταμεία… Η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα είναι ένα έργο που τυγχάνει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης».