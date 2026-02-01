Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, αναφέρουν σε ανακοίνωση ότι "αφουγκραζόμενα τους προβληματισμούς των πολιτών και την ξεκάθαρη επιθυμία μεγάλης μερίδας της κοινωνίας για ουσιαστική εκπροσώπηση και δυνατότητα οριζόντιας ψήφου στις επιλογές τους, αναλαμβάνουν μια κοινή πρωτοβουλία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας".

"Καλούμε όλα τα μικρά πολιτικά κόμματα, οργανωμένα σύνολα, κοινωνικές ομάδες αλλά και ανεξάρτητους πολίτες και υποψηφίους να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό, ισότιμο και ειλικρινή διάλογο, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας συνεργασίας για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026" προσθέτουν.

Μιας πλατφόρμας, καταλήγουν, "που θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα, οριζόντια τους υποψηφίους που επιθυμούν, μέσα από έναν συγκεκριμένο συνδυασμό, κάτω από μια κοινή ομπρέλα συνεργασίας, χωρίς κανένα κόμμα ή συλλογικότητα να χάνει την πολιτική του ταυτότητα, τις αρχές και τη φωνή του".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Κίνημα Οικολόγων: Νέα Αναπληρώτρια Πρόεδρος η Μαρία Κολά