Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της υγείας θα παρουσιάσει σε συνεδρία της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο οποίος αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Υγείας, ο κ. Χαραλαμπίδης θα λάβει επίσης μέρος στον πρώτο τριμερή διάλογο (τρίλογο) μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα (Critical Medicines Act – CMA). Ο διάλογος αποσκοπεί σε ταχεία και εποικοδομητική διαπραγμάτευση ενός βασικού νομοθετήματος που ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα κρίσιμων φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ.

Επιπλέον, ο κ. Χαραλαμπίδης θα συμμετάσχει σε συναντήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναφέρεται.



Διαβάστε επίσης: Αθήνα: Χαιρέτισε ψήφισμα για ΟΥΝΦΙΚΥΠ-«Το Κυπριακό κορυφαία προτεραιότητα μας»





Πηγή: ΚΥΠΕ