Σε συνέχεια του αλαλούμ με την «εξαφάνιση» των εκρηκτικών ΤΝΤ της Εθνικής Φρουράς, το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι:

Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό εξαφάνισης ισχυρής εκρηκτικής ύλης κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς.

Η εξαφάνιση μεγάλης ποσότητας ισχυρής εκρηκτικής ύλης από πεδίο βολής κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς είναι εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό. Το ενδεχόμενο να έχει κλαπεί η εκρηκτική ύλη και να καταλήξει στα χέρια του υπόκοσμου συνιστά πραγματικά επικίνδυνο σενάριο, δεδομένης και της έξαρσης της εγκληματικής δράσης την τελευταία περίοδο.

Εγείρονται σωρεία ερωτημάτων γύρω από το περιστατικό και το Υπουργείο Άμυνας οφείλει απαντήσεις. Επείγει να προχωρήσουν οι έρευνες για εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης και πλήρη εξιχνίαση των συνθηκών υπό των οποίων έχει εξαφανιστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Εθνική Φρουρά: Συνεχίζονται οι έρευνες για τα εξαφανισμένα πυρομαχικά