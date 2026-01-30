Η συνεργασία και ο συντονισμός σε θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το τρέχον εξάμηνο, περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Manfred Weber, στο περιθώριο του Συνεδρίου του ΕΛΚ που πραγματοποιείται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Σε γραπτή του δήλωση ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης: Πρόεδρος στο Συνέδριο ΕΛΚ: Ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

«Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Weber για τη στήριξη του ΕΛΚ στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών», σημειώνει ο κ. Αντωνίου. «Τον ευχαρίστησε επίσης για τη σταθερή στήριξη του ΕΛΚ στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, καθώς και τις αρχές και αξίες της ΕΕ», προσθέτει.

«Νωρίτερα, σε ομιλία του στο Συνέδριο, ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών, μελών του ΕΛΚ, ο κ. Weber επεσήμανε ότι η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ βρίσκεται ‘’σε καλά και σταθερά χέρια’’ και εξήρε την ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο τιμόνι της ΕΕ», καταλήγει ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.