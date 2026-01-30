Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το φως των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Σε γραπτή δήλωση ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφέρει ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές στις εργασίες του Συνεδρίου, που άρχισαν σήμερα το απόγευμα, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ομολόγους του και άλλα μέλη του ΕΛΚ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό».

«Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ειδικότερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της ΕΕ με άριστες σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υποστηρίξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο για την προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ άλλων, με τη διοργάνωση Συνάντησης Ηγετών στην Κύπρο, τον Απρίλιο, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCO)», αναφέρει ο κ. Αντωνίου.

«Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε, επίσης, συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, τη ΓΓ του Κόμματος, Ντολόρς Μοντσερά και τον Αρχηγό του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Φεϊζιό», προσθέτει.

«Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθίσει απόψε σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο κ. Βέμπερ, κατά τη διάρκεια του οποίου θα υπάρξει συζήτηση, με θέμα ‘’Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει’’», καταλήγει ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.