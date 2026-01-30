Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/UNIC Athens και της Laskaridis Shipping Co. Lt παρευρέθη, την Πέμπτη, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη.

Σε δήλωσή της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κ. Χατζημανώλη τόνισε ότι το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο πλευρών είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επιβαλλόμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ναυτιλίας καθώς, όπως είπε, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη συμμόρφωση της ναυτιλίας με το διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

«Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα σε ένα πιο πράσινο, καινοτόμο και ανθεκτικό μοντέλο λειτουργίας», τόνισε.

Η κ. Χατζημανώλη συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τη λειτουργία του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου στην Αθήνα (UNIC Athens) όσο και την Laskaridis Shipping Co. Ltd., για την επένδυσή της στην έρευνα, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση.

«Η Κυπριακή Κυβέρνηση ενθαρρύνει και στηρίζει συνέργειες οι οποίες ενισχύουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνή συνεργασία σε ένα τομέα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων και είμαι βέβαιη ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα έχουν ουσιαστικό και διαχρονικό αντίκτυπο», κατέληξε η Υφυπουργός Ναυτιλίας.

Διαβάστε επίσης: Επιβεβαιώνει τη λήψη επιστολής από ΥΠΕΣ για Φαίδωνος το Αρχηγείο

Πηγή: ΚΥΠΕ