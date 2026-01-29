Ο Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στο Δείπνο Βράβευσης των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εταιρικής στήριξης “Ambassadors of life” του ΠΑΣΥΚΑΦ

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο για το αποψινό Γκαλά Δείπνο Βράβευσης των εταιρειών που στηρίζουν το πρόγραμμα “Ambassadors of life” του ΠΑΣΥΚΑΦ. Η αποψινή βραδιά τιμά και αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη, ως ένδειξη αναγνώρισης ενός συλλογικού αγώνα, όπου η Κοινωνία, η Πολιτεία και ο Επιχειρηματικός Κόσμος ενώνουν δυνάμεις με την Πολιτεία για να στηρίξουν τον Άνθρωπο.

Εδώ και 40 χρόνια, ο ΠΑΣΥΚΑΦ αποτελεί την πιο σταθερή, ζεστή αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους που δοκιμάζονται από τον καρκίνο. Με επαγγελματισμό και πρωτίστως ανθρωπιά, προσφέρει πολυεπίπεδες υπηρεσίες, όπως κατ΄ οίκον υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα, ψυχοκοινωνική στήριξη, φυσικοθεραπεία, διατροφική υποστήριξη, μεταφορά ασθενών και πολλά άλλα εκ μέρους της Πολιτείας. Την ίδια στιγμή, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, αντιλαμβανόμενος τη σημασία τους στη μεγάλη προσπάθεια για αντιμετώπιση του καρκίνου, ενώ συμμετέχει και σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Συνοδοιπόροι του ΠΑΣΥΚΑΦ σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, είναι, μεταξύ άλλων, και οι εταιρείες που τιμώνται σήμερα, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται και η σημασία και η σπουδαιότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υπήρχε διαχρονικά στη χώρα μας. Πέραν των σημαντικών οικονομικών χορηγιών για να βοηθηθούν συνάνθρωποι μας, γίνονται συμμέτοχοι στον κοινό στόχο της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Επενδύουν σε μια κοινωνία με πρόσωπο, αποτελώντας παράδειγμα για το πώς η επιχειρηματική επιτυχία συνυπάρχει με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η Πολιτεία διαχρονικά βρίσκεται στο πλευρό σας. Δυστυχώς, τα στοιχεία της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καταδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή συλλογική δράση καθώς από το 2018 έως το 2022, καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 4.260 νέα περιστατικά καρκίνου ετησίως στη χώρα μας, ενώ το 2023 ο καρκίνος ήταν η δεύτερη αιτία θανάτου (23%), μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα (24%) στην Κύπρο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρόληψη παραμένει ο πρώτος στόχος, ένα από τα σημαντικότερά μας εργαλεία και βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Και είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο που υλοποιούνται προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης για τον καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου, ενώ δρομολογείται και η εφαρμογή προγραμμάτων για τον καρκίνο του προστάτη και του τραχήλου της μήτρας, ενώ ήδη εφαρμόζεται και το προληπτικό πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών έναντι στον ιό HPV σε κορίτσια και αγόρια.

Σε νομοθετικό επίπεδο το νομοσχέδιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, ενώ προωθούνται και όλες οι σχετικές διαδικασίες για τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

Σε σχέση με τις υποδομές, ιδιαίτερης σημασίας είναι η δωρεά για την ανέγερση νέας Παιδοογκολογικής Κλινικής δίπλα στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Η προσφορά θα συμβάλει τα μέγιστα και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών με καρκίνο.

Είναι ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας προς τους πολίτες όπου και αν βρίσκονται είτε στον Πύργο Τηλλυρίας είτε στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου να έχουν τις ίδιες προσφερόμενες υπηρεσίες όταν αναφερόμαστε στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας. Είναι ακριβώς για αυτό τον λόγο που στον τομέα της Υγείας έχουμε αποφασίσει και επενδύουμε 126 εκ. ευρώ σε υποδομές, ενώ σήμερα μετά από σύσκεψη που είχαμε στο Προεδρικό ανακοινώσαμε την ανέγερση και νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς που θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της περιοχής, μια επένδυση της τάξης των 17 εκ. ευρώ.

Η μάχη κατά του καρκίνου απαιτεί συνέχεια και συνέπεια, συντονισμό, πολλές συνέργειες και συνεργασίες. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ο ρόλος του ΠΑΣΥΚΑΦ και των εταιρικών πρεσβευτών του είναι ανεκτίμητος. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Πολιτείας για αυτά που κάνετε, πολλά από αυτά έπρεπε η Πολιτεία να τα είχε προσφέρει διαχρονικά.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των δράσεων του ΠΑΣΥΚΑΦ, η Πολιτεία στέκεται στο πλευρό του, προσφέροντας για το 2025, μέσω του σχεδίου κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας, χορηγία ύψους €300.000. Και είμαστε εδώ για να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη χορηγία και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας και μαζί σας αφού, όχι μόνο αναγνωρίζουμε την πολύ σημαντική δουλειά που επιτελείτε, αλλά και επειδή σας προσεγγίζουμε ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους στη μεγάλη αυτή προσπάθεια.

Κλείνω, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες της Πολιτείας προς τον ΠΑΣΥΚΑΦ, τους εθελοντές και τους εργαζομένους του όπως φυσικά και στις εταιρείες, πρεσβευτές ζωής, που τιμώνται απόψε.

