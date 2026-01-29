Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασε απερίφραστα σε ψήφισμα που υιοθέτησε τις επιθέσεις σε βάρος του κουρδικού λαού στη Ροζάβα, κάνοντας λόγο για γενοκτονικές ενέργειες που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και οδηγούν σε απώλειες αμάχων, εκτοπισμούς πληθυσμών και αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Το ψήφισμα, που υποβλήθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και το Κίνημα Οικολόγων–Συνεργασία Πολιτών, υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Σώμα.

Η Βουλή αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι Κούρδοι στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και εκφράζει έντονη ανησυχία για την απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμένων μελών του ISIS από τις φυλακές Αλ Χολ, οι οποίες μέχρι πρόσφατα φρουρούνταν από τις δυνάμεις του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού.

Παράλληλα, εκφράζεται αλληλεγγύη προς τον κουρδικό λαό, τους χριστιανικούς πληθυσμούς και τους Αλεβίτες που πλήττονται από τις επιθέσεις, καθώς και προς όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που υφίστανται διώξεις. Η Βουλή τονίζει ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στη βορειοανατολική Συρία, από ένοπλες πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το καθεστώς Ερντογάν και δυνάμεις της προσωρινής κυβέρνησης της Δαμασκού, παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.

Με το ψήφισμα, καλείται η Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσει άμεσα το ζήτημα ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Ταυτόχρονα, απευθύνεται κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για ουσιαστικές πολιτικές και καταδικαστικές ενέργειες, περιλαμβανομένης και της διακοπής οικονομικής χρηματοδότησης, με στόχο τον τερματισμό των επιθέσεων και την προστασία των αμάχων.

Η Βουλή υπογραμμίζει, τέλος, την ανάγκη διεθνούς λογοδοσίας και διερεύνησης όλων των καταγγελιών για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καλώντας τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση απρόσκοπτης, ασφαλούς και συνεχούς ανθρωπιστικής πρόσβασης προς τη Ροζάβα, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των οδών επισιτιστικού εφοδιασμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

