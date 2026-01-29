Μας απογοητεύει το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διαμορφωθεί οι αναγκαίες συνθήκες για τη σύγκληση της νέας άτυπης πενταμερούς συνάντησης, ωστόσο η ε/κ πλευρά πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στο στόχο της συζήτησης της ουσίας του Κυπριακού, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλή, Πρόεδρος ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου μετά την συνάντησή της με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η συνάντηση έγινε κατόπιν αιτήματος της κ. Ολγκίν στα γραφεία του ΔΗΣΥ και διήρκησε μία ώρα. Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες, η διαδικασία δεν τερματίζεται. «Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί. Η δική μας πλευρά πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη σε αυτή την κατεύθυνση. Και ως Δημοκρατικός Συναγερμός, συνεπής στη θέση αρχών μας, παραμένουμε αταλάντευτα δεσμευμένοι στον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα των ΗΕ, το συμφωνημένο πλαίσιο και φυσικά αναφερόμαστε στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα».

Παράλληλα, συνέχισε, έχουμε πλήρη γνώση και επίγνωση των δυσκολιών που συνεπάγεται αυτή η διαδικασία και η προσπάθεια για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας είναι ο ύψιστος στόχος, το εθνικό καθήκον μας και η αποστολή μας.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχαρίστησε την κ. Ολγκίν για τη συνάντηση, για όλες τις προσπάθειες και επανέλαβε ότι θέση του ΔΗΣΥ είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για μια λύση που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει την Κύπρο «χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα».

Ερωτηθείσα εάν η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή του κ. Γκουτέρες, όπως αναφέρεται σε τ/κ δημοσίευμα σήμερα, η κ. Δημητρίου είπε ότι δεν της ανέφερε κάτι τέτοιο. «Απεναντίας και ο ίδιος θα ήθελε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Όπως βεβαίως και η ίδια το επιδιώκει και το επιζητεί».

Στην ερώτηση πότε θα μπορέσει να γίνει μια άτυπη ή επίσημη πενταμερή συνάντηση, η Αννίτα Δημητρίου είπε αυτός είναι ο στόχος. «Και γι' αυτό χρειάζεται να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι συνθήκες με τις συναντήσεις για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε αυτό και να μπούμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Όχι έτσι απλά να έχουμε ακόμα μια συνάντηση».

Στην παρατήρηση δημοσιογράφου ότι από τη στάση και του κ. Έρχιουρμαν φαίνεται ότι η Τουρκία θέλει αυτή τη στιγμή επιβράδυνση των διαδικασιών στο Κυπριακό κι αν η ίδια έχει αυτή την αίσθηση, η κ. Δημητρίου είπε ότι η Τουρκία δεν αλλάζει ιδιαίτερα την πολιτική της όλα αυτά τα χρόνια και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η Τουρκία και τι τετελεσμένα επιχειρεί και προσπαθεί συνεχώς να επιβάλει.

«Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να είμαστε συνεπέστατοι στην θέση αρχών μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε και στο πώς προχωράμε. Και ο μόνος εκτεθειμένος σε μια τέτοια περίπτωση που, παρ’ ελπίδα, δεν θα έχουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη θα πρέπει να είναι αποκλειστικά η Τουρκία».

Στην ερώτηση εάν όλες αυτές οι προτάσεις που κατατίθενται στο τραπέζι – 5, 7, 10, 4 σημείων - βοηθούν τη διαδικασία και ποια είναι η θέση της για την εξαρχής αποδοχή ως αρχής της πολιτικής ισότητας και της εκ περιτροπής προεδρίας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε χθες γι’ αυτά τα ζητήματα και σημείωσε ότι μίλησε με τον ΠτΔ χθες και θα μιλήσουν και σήμερα.

«Εμείς θεωρούμε ό,τι μπορεί να βοηθήσει για να οδηγηθούμε στον στόχο μας, θα το στηρίξουμε. Ό,τι μπορεί να εγκλωβίσει ή να πυρπολήσει την οποιαδήποτε θετική εξέλιξη εμείς θα είμαστε εναντίον».

Αντιλαμβάνομαι, συνέχισε, ότι κάνουν τις προσπάθειες τους και οι δύο (ηγέτες), παρόλα αυτά το αποτέλεσμα μένει και αυτό που χρειάζεται είναι στηρίζοντας βεβαίως πάντοτε τη δική μας πλευρά να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε στην ουσία. Δεν θέλησε να πει οτιδήποτε που μπορεί είτε να δυσκολέψει τη δική μας πλευρά είτε την εξέλιξη της διαδικασίας. «Αλλά σίγουρα το να μπαίνουν όροι προηγουμένως δεν βοηθά ως θα έπρεπε, ειδικά όροι οποίοι είναι ασύμβατοι και με την ίδια την ουσία. Υπάρχει σύγκληση για την πολιτική ισότητα».

Ερωτηθείσα για την εκ περιτροπής προεδρίας είπε ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο κοινό ανακοινωθέν του Δεκεμβρίου και δεν θα πρέπει να κάνουμε δημοσίως τη διαπραγμάτευση.

Υπογράμμισε τη σημασία «ο κόσμος να γνωρίζει» και αυτή την πτυχή συζήτησε με την κ. Ολγκίν «το τι έχουμε να διαχειριστούμε και ποια ζητήματα έχουμε στο τραπέζι».

Ερωτηθείσα αν από τη συζήτηση με την κ. Ολγκίν βγαίνει ότι θα ανοίξουν σύντομα κάποια νέα σημεία διέλευσης, η κ. Δημητρίου είπε ότι αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία, τη συνεννόηση μεταξύ των δύο ηγετών. Στην παρατήρηση ότι υπάρχει ο οδικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών που είναι το κοινό σημείο, η Αννίτα Δημητρίου είπε ότι αυτό είναι που συζητούν αυτή τη στιγμή, «οπότε αντιλαμβάνεστε δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερα».

Πηγή: ΚΥΠΕ