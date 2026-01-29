Σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά έχει θέσει το Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη.

Κατά την αναχώρησή του από την προεδρική συνάντηση των Ευρωεπιμελητηρίων στο ΚΕΒΕ, και κληθείς από δημοσιογράφους να σχολιάσει πληροφορίες για έλλειψη συναίνεσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας που οδήγησε στην αναβολή της ψήφισης για την Παρασκευή, αντί την Πέμπτη οπόταν ήταν προγραμματισμένη, είπε ότι «εκείνο που έχω ενημερωθεί σήμερα το πρωί είναι ότι το Πακιστάν έχει σπάσει τη σιωπηλή διαδικασία στην οποία είχε τεθεί το ψήφισμα. Έχει προωθήσει κάποια σχόλια. Είναι μια διαδικασία που έγινε και στο παρελθόν και θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη φύση των σχολίων, είπε ότι «αντιλαμβάνεστε ότι από τη χώρα που είπα ότι τα σχόλια δεν είναι θετικά για εμάς». Σημειώνεται πως το Πακιστάν είναι αυτή τη στιγμή μια από τις 10 χώρες μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ότι δεν θα έχουμε σύντομα μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε ότι «από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι και για νέα τριμερή και για διευρυμένη διάσκεψη εντός της Προεδρίας. Η επανέναρξη των συνομιλιών είναι η ύψιστη προτεραιότητα και δεν επηρεάζεται καθόλου είτε ο χρόνος μου είτε η βούλησή μου από το γεγονός ότι έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι ήδη σήμερα βλέπει το πρόγραμμά του και θα προτείνει κάποιες ημερομηνίες στον Τ/Κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, «για να έχουμε συνάντηση οι δυο μας. Ο στόχος μου είναι ξεκάθαρος, ξέρω πολύ καλά ποια είναι η προτεραιότητά μου και είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς αν συνομίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είπε ότι ο κ. Γεραπετρίτης είχε μιλήσει δύο φορές με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, πριν τη συνάντησή του με τον ΓΓ. Υπάρχει η διαφορά της ώρας, σήμερα θα μιλήσουν και πάλι για να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των συζητήσεων, ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ