«Θα συνεχίσουμε τον διάλογο και τη διπλωματία με καλή πίστη, υπομονετικά, ήρεμα και αποφασιστικά, σύμφωνα με τη βούληση του λαού μας για λύση», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, χθες το απόγευμα μετά την τριμερή συνάντηση των δυο ηγετών και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Την Τρίτη τριμερή συνάντησή τους, όπως σημείωσε ο ίδιος ο Τ/κ ηγέτης στην ίδια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ.

Συμφώνησαν, πρόσθεσε, να συναντηθούν με τον κ. Χριστοδουλίδη και όταν η κ. Ολγκίν δεν είναι εδώ.

Ο τ/κ Τύπος αναφέρεται σήμερα πρωτοσέλιδα στη χθεσινή τριμερή συνάντηση προβάλλοντας τις δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση, τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το τί περιλαμβάνει η νέα πρότασή του 5 σημείων και την δήλωση της κ. Ολγκίν. Η "Αβρούπα" και η ηλεκτρονική "Χαβαντίς" έχουν τον ίδιο τίτλο «Μηδέν στο χέρι», η "Ντιαλόγκ" έχει τίτλο «Ανεπαρκής», η "Χαλκίν Σεσί" «Δεν υπάρχει η πενταμερής στην ατζέντα», η "Κίπρις" «Δεν ήταν παραγωγική, ήταν χρήσιμη», η ηλεκτρονική "Οζγκιούρ" «Γιοκ στον ορίζοντα 5+1. Είτε και οι δύο θα κερδίσουμε είτε και οι δυο θα χάσουμε».

Παρόμοιος είναι και ο τίτλος της "Γενί Ντουζέν" «Είτε και οι δύο θα κερδίσουμε είτε και οι δυο θα χάσουμε» με την εφημερίδα να σημειώνει ότι ο κ. Έρχιουρμαν πρότεινε όπως οι δύο ηγέτες συναντώνται πιο συχνά όχι μόνο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ αλλά και κατ’ ιδίαν. Η "Σταρ Κίπρις" έχει κύριο τίτλο «Ο Έρχιουρμαν ρώτησε για τα 4 σημεία, ο Χριστοδουλίδης υπέβαλε 5 σημεία» ενώ η "Γενί Μπακίς" έχει δευτερεύον θέμα το Κυπριακό με τίτλο «Δεν θα γίνει τώρα η 5+1». Δευτερεύον θέμα είναι και στην ηλεκτρονική "Κίπρις ποστασί" με τίτλο «Ο Χριστοδουλίδης αξιολόγησε τη συνάντηση με τον Έρχιουρμαν: Νέα πρόταση 5 σημείων».

Μόνο η εφημερίδα "Γκιονές", που πρόσκειται στο ΚΕΕ, δεν κάνει καμία αναφορά στο πρωτοσέλιδό της στην τριμερή συνάντηση ή στις δηλώσεις που έγιναν μετά.

Η ηλεκτρονική "Μπουγκιούν Κίπρις" με τίτλο «Αδιέξοδο στα ΜΟΕ – Εξαντλείται η υπομονή του ΟΗΕ» στο κύριό της θέμα γράφει ότι δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην τριμερή συνάντηση. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν πρότεινε περισσότερο διάλογο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε. Ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δεν θα συγκαλέσει διευρυμένη συνάντηση εάν δεν υπάρξει πρόοδος, αναφέρει.

Σύμφωνα με πηγές εντός των Ηνωμένων Εθνών, προστίθεται, ο Αντόνιο Γκουτέρες απαίτησε επείγοντα και συγκεκριμένα βήματα όσον αφορά τα ΜΟΕ που θα διευκόλυναν την καθημερινή ζωή μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ζήτησε από την Προσωπική του Απεσταλμένη να μεταφέρει με σαφήνεια αυτό το μήνυμα στους ηγέτες.

Το ζήτημα της διαδικασίας, το οποίο ο κ. Έρχιουρμαν τόνιζε επίμονα, είναι στην πραγματικότητα μια σύνοψη των απογοητεύσεων που βίωσαν οι Τουρκοκύπριοι, αναφέρει στο σημερινό του άρθρο στην "Κίπρις ποστασί" ο Λεβέντ Όζαντάμ, προσθέτοντας ότι αυτό που συνέβη στο Κραν Μοντάνα είναι ακόμα φρέσκο στη μνήμη. «Κάθε διαδικασία που ξεκινά χωρίς σαφείς κανόνες και χωρίς να εγγυάται πολιτική ισότητα τελικά χτυπάει στον ίδιο τοίχο», σημειώνει.

Γι' αυτό ο Έρχιουρμαν λέει «κανόνες του παιχνιδιού»,όχι «προϋποθέσεις», αναφέρει ο Όζανταμ σημειώνοντας πως το έγγραφο πέντε σημείων που παρουσίασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι απλώς μια επανάληψη μέτρων που έχουν συζητηθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

«Το μόνο νέο είναι το γεγονός ότι οι προσδοκίες πρέπει να διατηρηθούν και πάλι υπό έλεγχο. Το πραγματικά εύθραυστο σημείο είναι το ζήτημα της πολιτικής ισότητας. Η απόρριψη της εκ περιτροπής προεδρίας κατ' αρχήν δεν είναι απλώς μια τεχνική λεπτομέρεια για τους Τουρκοκύπριους. Είναι μια σαφής ένδειξη ότι η ισότιμη συνεργασία δεν είναι δυνατή στο μέλλον», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον Τ/κ αρθρογράφο, η απουσία μιας σημαντικής διαπραγματευτικής διαδικασίας για οκτώ χρόνια βαθαίνει αυτές τις απογοητεύσεις. Παρά ταύτα, το γεγονός ότι ο διάλογος δεν έχει εγκαταλειφθεί και οι ηγέτες έχουν συμφωνήσει να συναντώνται συχνότερα είναι σημαντικό, προσθέτει.

«Το μήνυμα ότι τουλάχιστον μπορούν να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής δεν πρέπει να υποτιμάται από τις κοινότητες. Οι Τουρκοκύπριοι θέλουν μια λύση, αλλά όχι μια ακόμη απογοήτευση. Η προσδοκία δεν είναι οι μεγαλεπήβολες δηλώσεις. Είναι η σαφήνεια, η ειλικρίνεια και οι δίκαιοι όροι ανταγωνισμού. Ίσως αυτό που είναι διαφορετικό αυτή τη φορά είναι ακριβώς αυτή η προσεκτική στάση. Γιατί μερικές φορές, η πρόοδος εξαρτάται από το να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη", σημείωσε μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ