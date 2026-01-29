Ως χρήσιμη χαρακτήρισε τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα.

Όπως ανέφερε, καμία συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο πλευρών –και ιδιαίτερα παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, δεν μπορεί να θεωρηθεί άχρηστη. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν ήταν ρεαλιστικό να αναμένεται άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας πως στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς ήταν ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι που, όπως είπε, δεν κατέστη δυνατό.



Ολοκληρωμένη πρόταση για επανέναρξη διαλόγου

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι αυτό παραμένει ο βασικός στόχος της Λευκωσίας.

Η προσέγγιση της κυβέρνησης, όπως εξήγησε, βασίζεται σε μια γραμμική αλλά ταυτόχρονα δυναμική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει, τη σύγκληση διευρυμένης Διάσκεψης, που θεωρείται επιτακτική και αναγκαία,την ενίσχυση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης,με σαφή διατήρηση στον πυρήνα της διαδικασίας του συμφωνημένου πλαισίου λύσης και του στόχου της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

«Όχι δημόσια αντιπαράθεση – ναι στη νηφαλιότητα»

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αποφεύγει τη δημόσια αντιπαράθεση, σημειώνοντας ότι η πρόοδος στο Κυπριακό δεν επιτυγχάνεται μέσω δημόσιων δηλώσεων, αλλά μέσα από νηφάλιες και υπεύθυνες τοποθετήσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει σταθερή στις αρχές και τις αξίες της, τονίζοντας πως αυτό που αναμένεται πλέον είναι η σαφής τοποθέτηση της άλλης πλευράς και η αποδοχή των «αυτονόητων», τα οποία –όπως είπε– ακόμη δεν έχουν διατυπωθεί.

Βάση λύσης και ΜΟΕ

Αναφερόμενος στη βάση λύσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη επαναβεβαίωσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή στηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπενθύμισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει καταθέσει πολλαπλές προτάσεις, αναφέροντας ειδικά την ετοιμότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για ταυτόχρονη διάνοιξη οδοφραγμάτων, καθώς και την πρόταση για σημείο διέλευσης πεζών στην οδό Λήδρας, στην παλιά Λευκωσία, ως συμβολικό αλλά ουσιαστικό βήμα προόδου, το οποίο –όπως είπε– δεν έγινε αποδεκτό.

Επιτακτική η νέα διευρυμένη Διάσκεψη

Ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι η σύγκληση διευρυμένης Διάσκεψης το συντομότερο δυνατόν είναι επιβεβλημένη, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή της πριν το τέλος του 2025.

Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι οι προηγούμενες διευρυμένες συναντήσεις δεν οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, είχαν τη δική τους αξία, καθώς επέτρεψαν τη συζήτηση στο ίδιο τραπέζι των εγγυητριών δυνάμεων, των δύο κοινοτήτων και του ΟΗΕ, αναδεικνύοντας την πραγματική πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

«Τα ΜΟΕ δεν υποκαθιστούν τις διαπραγματεύσεις»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θέση ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ουσιαστική διαπραγμάτευση, ενώ η άρνηση της κατοχικής Τουρκίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για στασιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε τον ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία –όπως είπε– είχε διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην προηγούμενη διαπραγματευτική διαδικασία.

Κριτική στην πολιτική «ίσων αποστάσεων» του ΟΗΕ

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος άσκησε κριτική στην προσέγγιση των «ίσων αποστάσεων» που, όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια τείνει να εξισώνει την κατοχική Τουρκία με την Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει αριθμητική εξίσωση σοβαρών τουρκικών παραβιάσεων με μεμονωμένα περιστατικά στη νεκρή ζώνη.

Παρά την κριτική αυτή, υπογράμμισε την αξία της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ και τον ρόλο της στη διατήρηση της σταθερότητας.

Δημόσια συζήτηση και καταγγελίες

Απαντώντας σε ερώτημα για καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Άννη Αλεξούι, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφόρηση συνυπάρχει με την παραπληροφόρηση. Τόνισε γενικά ότι είναι υποχρέωση της Αστυνομίας να διερευνά κάθε πληροφορία που τίθεται ενώπιόν της και να προχωρεί, όπου απαιτείται, σε επίσημες έρευνες.

Καταληκτικά, επισήμανε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί συνέπεια, διαφάνεια και πράξεις, σημειώνοντας πως το σύνθημα «όλα στο φως» αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν συνοδεύεται από εφαρμογή στην πράξη.



