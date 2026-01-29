Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τοποθετείται δημόσια μετά από δημοσίευμα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, που κάνει λόγο για προσέγγιση ανακοινωμένου υποψηφίου του από το κόμμα ΑΛΜΑ, κάνοντας λόγο για ζήτημα πολιτικής ηθικής που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται έντονη απογοήτευση για το γεγονός ότι, εφόσον ευσταθεί το δημοσίευμα, η εν λόγω προσέγγιση φέρεται να έγινε με τη γνώση ή και τη συμμετοχή του Προέδρου του ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τον οποίο το Κίνημα είχε διαχρονικά στηρίξει δημόσια.

Το Κίνημα Οικολόγων τονίζει ότι η πολιτική δεν εξαντλείται στη συγκυρία των εκλογών, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ηθική, η διαφάνεια και ο σεβασμός στις πολιτικές διαδρομές αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν τη στάση του και την «επόμενη μέρα» στον δημόσιο βίο.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Με αφορμή δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν έχει διαψευστεί, το οποίο αναφέρεται σε προσέγγιση ανακοινωμένου υποψηφίου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών από το κόμμα ΑΛΜΑ, κρίνουμε αναγκαίο να τοποθετηθούμε δημόσια.

Αν το δημοσίευμα ευσταθεί, τότε η φερόμενη προσέγγιση συνιστά πράξη πολιτικής ανηθικότητας, η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ο υποψήφιος με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Μίλτος Παπαδόπουλος είχε ανακοινωθεί επισήμως ως υποψήφιος του Κινήματος μήνες πριν, γεγονός γνωστό και δημόσιο.

Ιδιαίτερη απογοήτευση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η προσέγγιση φέρεται να έγινε τόσο από συνεργάτες αλλά και από τον Πρόεδρο του ΑΛΜΑ, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Έναν άνθρωπο τον οποίο το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στήριξε διαχρονικά, έμπρακτα και δημόσια, τόσο στο έργο του ως Γενικού Ελεγκτή όσο και τη δύσκολη περίοδο που οδήγησε στην παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Το Κίνημά μας στάθηκε δίπλα στον θεσμό και στον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όταν άλλοι επέλεξαν τη σιωπή ή την υπονόμευση. Γι’ αυτό και μια τέτοια συμπεριφορά, εφόσον επιβεβαιωθεί, είναι το τελευταίο που θα ανέμενε κανείς απέναντι σε έναν πολιτικό χώρο που απέδειξε έμπρακτα τη συνέπειά του.

Καλούμε τον κ. Μιχαηλίδη να επιβεβαιώσει δημόσια κατά πόσον το δημοσίευμα ευσταθεί ή όχι και να προβληματιστεί σοβαρά αν αυτή είναι η πολιτική πρακτική και το πολιτικό αποτύπωμα που επιθυμεί να αφήσει στον απόηχο των Βουλευτικών Εκλογών και ευρύτερα στην πολιτική.

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νεοσύστατα κόμματα στην προσπάθειά τους να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια. Ωστόσο, η πολιτική δεν εξαντλείται στη συγκυρία ούτε στην αριθμητική των εκλογών. Υπάρχει και η επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολιτικές σχέσεις, διαδρομές, μνήμη και – κυρίως – στοιχειώδης πολιτικός πολιτισμός.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επιλέγει συνειδητά να πορεύεται με πολιτική ηθική, καθαρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στον δημόσιο βίο και στις πολιτικές διαδρομές. Αυτές οι αρχές δεν είναι συγκυριακές· αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του DNA του Κινήματός μας και καθοδηγούν διαχρονικά τη στάση και τις επιλογές μας.

Γιατί, σε αντίθεση με άλλες αντιλήψεις, για εμάς η πολιτική δεν είναι υπόθεση ευκαιρίας, αλλά υπόθεση αξιών.