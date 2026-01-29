Παρέμβαση για το Κυπριακό έκανε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», στον απόηχο της πρόσφατης τριμερούς συνάντησης.

Αρχικά, χαρακτήρισε τη συνάντηση «χρήσιμη», ωστόσο έσπευσε να επισημάνει ότι «το πρόβλημα που δημιουργείται και επιτείνεται λίγο είναι σαν να κάνουμε κύκλους. Δεν προχωράμε πραγματικά μπροστά». Όπως τόνισε, η επιδιωκόμενη άτυπη πενταμερής κινδυνεύει να καταστεί «σχεδόν άνευ αντικειμένου», αφού «ο σκοπός που ο γενικός γραμματέας είχε ανακοινώσει τη σύγκληση μιας νέας άτυπης πενταμερούς δεν είναι για να κάνουμε μια ακόμη, είναι για να σηματοδοτήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης προειδοποίησε ότι «αν δεν είμαστε σε θέση να φτάσουμε σε μια άτυπη πενταμερή όπου να ανακοινωθεί η έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων δεν κάνει νόημα» και υπογράμμισε πως «ο χρόνος περνά χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα».

Αναφερόμενος στον Τουφάν Ερχιουρμάν, σημείωσε ότι διακρίνει «μια πολύ μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα», την οποία «θα την ονόμαζα έλλειψη εμπιστοσύνης στη διαδικασία». Όπως είπε, «επειδή έχει αυτή την αίσθηση δεν είναι ούτε και εκείνος έτοιμος να σπρώξει τα πράγματα προς τα εμπρός», ενώ επεσήμανε ότι «δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε ακόμη σε κάτι το ισορροπημένο που να μπορεί πραγματικά να μας οδηγήσει προς τα έξω».

Σε σχέση με την Τουρκία, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι «η θέση της Τουρκίας είναι ότι θεωρούν ότι η καλύτερη λύση είναι τα δύο κράτη», προσθέτοντας ωστόσο ότι είπαν στον κ. Ερχιουρμάν πως «αν εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να καταλήξεις αυτό που λες, δηλαδή κάτι μέσα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων, δεν θα σε εμποδίσουμε, απλώς δεν πιστεύουμε εμείς σ’ αυτό».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο διεθνές περιβάλλον και στον παράγοντα ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι «σε ένα τέτοιο ρευστό διεθνές σκηνικό όλα τίθενται εν αμφιβολία», ενώ υπενθύμισε ότι «η αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο έχει μία μείωση της τάξεως του 40% σε ό,τι αφορά το δυναμικό της».

Ωστόσο, η πιο ηχηρή παρέμβασή του αφορούσε την εσωτερική διαχείριση του Κυπριακού από τη σημερινή κυβέρνηση. Ερωτηθείς ευθέως αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τον έχει καλέσει να τον συμβουλευτεί για το Κυπριακό, απάντησε «ποτέ».

Σημείωσε ότι «η αλήθεια είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση –και αυτό είναι πρωτόγνωρο στον τόπο μας– δεν ρωτάνε κανένα και τίποτα. Πρωτόγνωρο στον τόπο μας». Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τη σημερινή κατάσταση με το παρελθόν, λέγοντας ότι «στο Κυπριακό ο κύριος Αναστασιάδης ήταν απόλυτα οικουμενικός», με «15 ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, πάντα σε διαβούλευση με όλους, πάντα ενημερώνοντας και πάντα ακούοντας».

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν έκρυψε την ανησυχία του για τους πρόσφατους χειρισμούς, σημειώνοντας ότι προτάσεις όπως η καταγραφή συγκλίσεων από τον ΟΗΕ αποτελούν «συνταγή αποτυχίας».

Η παρέμβασή του έκλεισε με σαφές μήνυμα: χωρίς συλλογικότητα, ουσιαστική διαδικασία και πραγματική πολιτική βούληση, «κάνουμε κύκλους» – και το κόστος για το Κυπριακό μεγαλώνει.