Αντίδραση Βουλευτών της Επιτροπής Θεσμών προκάλεσε η απαντητική επιστολή που έλαβε από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας στο αίτημα να της σταλούν τα στοιχεία των δωρητών- εισφορέων στον ανεξάρτητο φορέα κοινωνικής στήριξης. Το θέμα απασχόλησε τη Βουλή την προηγούμενη Τετάρτη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου είπε, απαντώντας σε ερώτημα, ότι "ενδεχομένως ο Λογιστής να διαπράττει και ποινικό αδίκημα".

Ανέγνωσε την απάντηση της Επιτροπής Θεσμών στον Γενικό Λογιστή στην οποία σημειώνεται ότι η αρνητική απάντηση που λήφθηκε "θέτει στο επίκεντρο την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και πλήττει τη δημοκρατία στον πυρήνα της".

"Είμαστε στην ουσία αντιμέτωποι με την άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να αποδεχθεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος απορρέει από το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας", ανέφερε.

Ο κ. Δημητρίου είπε ότι τα κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο έχουν υποχρέωση να λειτουργούν ως θεματοφύλακες της νομιμότητας, ασκώντας έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία και ότι η Βουλή ζήτησε το αυτονόητο δηλαδή "να μας σταλούν διαβαθμισμένα τα στοιχεία για να υποβοηθηθεί η Επιτροπή στην άσκηση του έργου της".

"Θέλω να υπογραμμίσω ότι η υποχρέωση κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή των Αντιπροσώπων προκύπτει από τις διατάξεις του περί καταθέσεως στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές Νόμος και σύμφωνα με σχετική διάταξη του εν λόγω νόμου η άρνηση κατάθεση στοιχείων στη Βουλή δεν επιτρέπεται και τα πρόσωπα που αρνούνται να καταθέσουν στοιχεία διαπράττουν το αδίκημα της περιφρόνησης της Βουλής", είπε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η άρνηση κατάθεσης στοιχείων είναι νόμιμα επιτρεπτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η εν λόγω κατάθεση γίνεται να προκαλέσει βλάβη η ζημιά στην δημοκρατία δηλαδή σε θέματα άμυνας, ασφάλειας ή εξωτερικών υποθέσεων.

Επικαλέστηκε και τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων που προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων γίνεται όταν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, ο νόμος περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών προνοεί ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και είναι νόμιμη όταν διενεργείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των εξουσιών της.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι "περιμένουμε κατά πόσον η εκτελεστική εξουσία θα συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αν όχι, θα λάβουμε συλλογικά την απόφαση στην Επιτροπή Θεσμών".

Ο βουλευτής ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης μίλησε για προσπάθεια συρρίκνωσης των εξουσιών της Βουλής είτε με στοχευμένες αναπομπές και τώρα "με προσπάθεια να μας πείσουν ότι δεν έχουν υποχρέωση να καταθέτουν οποιαδήποτε στοιχεία στη Βουλή".

"Πρέπει να πω ότι μια απλή ανάγνωση των νομοθεσιών τους διαψεύδει. Και εκπλήσσομαι διότι εάν σε αυτό το παιχνίδι πλέον μπαίνει η Νομική Υπηρεσία και η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, τότε θα καταλήξουμε η Βουλή να μην έχει μίαν από τις 2 συνταγματικές της εξουσίες αυτή του κοινοβουλευτικού ελέγχου", ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ κάλεσε τις αρμόδιες αρχές και την Κυβέρνηση να σκεφτεί δύο και τρεις φορές αν θα επιμένει σε αυτή τη θέση, διότι θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο πολύ επικίνδυνο, "το οποίο στο τέλος της ημέρας δεν αρμόζει σε δημοκρατικά καθεστώτα".

Διερωτήθηκε γιατί στην περίπτωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που έχει ταυτόσημη νομοθεσία με τη Βουλή για κατάθεση στοιχείων δόθηκαν στοιχεία και και προέκυψε η έκθεση της ΕΥ τον Νιόβρη που αφήνει υπόνοιες για σύγκρουση συμφερόντων συγκεκριμένων εταιρειών, τη στιγμή που διεκδικούσαν έργα του δημοσίου και εισέφεραν στο ταμείο του Φορέα.

"Άρα δεν ξέρω γιατί σε εκείνη την περίπτωση δόθηκαν τα στοιχεία, ενώ στη Βουλή δεν δίνονται. Κάποιος προφανώς θέλει κάτι να κρύψει", δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ