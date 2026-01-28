Το ΑΚΕΛ καταγγέλλει την κυβέρνηση για επιμονή στην απόκρυψη των δωρητών στο διαβόητο «Ταμείο της Πρώτης Κυρίας», υποστηρίζοντας ότι η μυστικοπάθεια αυτή προκαλεί γιγαντούμενα ερωτήματα και δυσχεραίνει τη θέση της κυβέρνησης.

Σε γραπτή δήλωση, ο Γιώργος Κουκουμάς ζητά την πλήρη αποκάλυψη των ονομάτων των δωρητών και την κατάργηση του Φορέα, με μεταφορά των πόρων και αρμοδιοτήτων του στο ΙΚΥΚ.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πρέπει να καταλάβει ότι όσο επιμένει στην απόκρυψη των δωρητών στο διαβόητο «Ταμείο της Πρώτης Κυρίας», τόσο γιγαντώνονται τα ερωτήματα, τόσο δυσχεραίνει τη θέση της. Οι πολίτες διερωτώνται τι είναι αυτό που κρύβεται στον κατάλογο των ονομάτων των δωρητών ώστε η κυβέρνηση να επιμένει με τόση μανία να τον κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό. Τι φοβούνται; Τι κρύβουν; Μήπως φοβούνται ότι θα επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για εταιρίες που έδιναν εισφορές στο Ταμείο και την ίδια ώρα έπαιρναν έργα του Δημοσίου αξίας πολλών εκατομμυρίων;

Την ίδια ώρα, τη Νομική Υπηρεσία και ο Γενικός Λογιστής που συμμετέχει στον συμβούλιο του Φορέα πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι είναι και οι ίδιοι υπό την κρίση των πολιτών. Νομικοί διερωτώνται από πότε έχουν προστασία προσωπικών δεδομένων οι εταιρίες. Διερωτώνται ακόμα αν η κυβέρνηση δεν έχει διαβάσει τη σχετική πρόνοια της νομοθεσίας που επιτρέπει στη Βουλή να έχει, υπό προϋποθέσεις, γνώση προσωπικών δεδομένων όταν ενεργεί στο πλαίσιο των εξουσιών της, όπως εν προκειμένω που ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Αν δεν έχει λερωμένη τη φωλιά της, η κυβέρνηση οφείλει να κάνει δύο πράγματα. Να αποκαλύψει τους δωρητές του Φορέα και να τον καταργήσει μεταφέροντας τους πόρους και τις αρμοδιότητές του στο ΙΚΥΚ.