Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της γεωργίας παρουσίασε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας το πολιτικό πλαίσιο, τις προκλήσεις αλλά και τις φιλοδοξίες της Λευκωσίας για τους επόμενους έξι μήνες και εκφράζοντας ισχυρή πολιτική δέσμευση στη βιώσιμη γεωργία, την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή της, η Υπουργός υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της παρουσίας της ενώπιον της Επιτροπής AGRI, λίγες ημέρες μετά το πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας υπό την Κυπριακή Προεδρία. αναφέρθηκε εκτενώς στη γεωπολιτική και περιβαλλοντική ιδιαιτερότητα της Κύπρου, συνδέοντάς τη με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές προκλήσεις. «Η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος-μέλος στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ένωσης στη Μεσόγειο, έχει διαμορφωθεί διαχρονικά από γεωπολιτικές εντάσεις, παραμένοντας ωστόσο σταθερά προσηλωμένη στην ειρήνη, τη συνεργασία και την κοινή ευημερία», είπε.

Όπως ανέφερε, ο κυπριακός αγροτικός τομέας είναι ο δεύτερος μικρότερος στην Ένωση, βασισμένος κυρίως στην οικογενειακή γεωργία, με έντονα δημογραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. «Με μέση ηλικία αγροτών τα 59 έτη, η ανανέωση των γενεών αποτελεί βασική πρόκληση. Παράλληλα, ως περιβαλλοντικό hotspot, η Κύπρος αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες, σοβαρή ξηρασία και ολοένα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, που εντείνουν τη λειψυδρία και την κλιματική ευαλωτότητα», είπε

Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, η Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία προσέρχεται με σαφή πολιτικό προσανατολισμό. «Η απάντησή μας είναι μια ισχυρή πολιτική δέσμευση στη βιώσιμη γεωργία, την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, με στοχευμένη χρηματοδότηση για έναν ανθεκτικό αγροδιατροφικό τομέα.»

«Ερχόμαστε με αίσθημα ευθύνης και έμφαση στην παράδοση αποτελεσμάτων,» τόνισε η k. Παναγιώτου, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία αναλαμβάνει τα καθήκοντά της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αυξανόμενες παγκόσμιες εντάσεις να επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία με το ύψιστο αίσθημα ευθύνης και με ξεκάθαρη εστίαση στην παράδοση απτών αποτελεσμάτων για τους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές, στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ευχαρίστησε τις προηγούμενες Προεδρίες για τη δουλειά που έχει ήδη επιτελεστεί. «Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση προς τη Δανική Προεδρία για το εξαιρετικό της έργο, το οποίο μας παρέχει μια ισχυρή και σταθερή βάση για τους μήνες που ακολουθούν», είπε.

Κεντρικός άξονας της παρέμβασης της Υπουργού Γεωργίας ήταν το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και πιο συγκεκριμένα το κομμάτι που αφορά τη διαπραγμάτευση για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). «Η πρώτη μας προτεραιότητα αφορά το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τους φακέλους που σχετίζονται με την ΚΑΠ, γνωρίζουμε τις έντονες ανησυχίες για το περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο της ΚΑΠ», είπε.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να διαδραματίσει ρόλο έντιμου διαμεσολαβητή. «Η Προεδρία είναι αποφασισμένη να διευκολύνει μια ισορροπημένη και εποικοδομητική συζήτηση, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να προσφέρει την αναγκαία στήριξη, σταθερότητα και ορατότητα στην ΚΑΠ».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρηματοδότηση εργαλείων που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις. «Η διαχείριση κρίσεων, η ανανέωση των γενεών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η καινοτομία, ο εκσυγχρονισμός, η πράσινη μετάβαση, η κλιματική δράση και η απανθρακοποίηση απαιτούν επαρκή και στοχευμένη χρηματοδότηση. Η επαρκής χρηματοδότηση της ΚΑΠ είναι υψίστης σημασίας», είπε.

Αναφερόμενη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σειρά νομοθετικών φακέλων, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων σε φακέλους όπως το πακέτο για τον οίνο, οι οριζόντιες απλουστεύσεις και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε, να προστατεύσουμε και να επενδύσουμε στους αγρότες.»

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ουσιαστικά τη διαπραγματευτική θέση των αγροτών και να διασφαλίσουμε μια πιο δίκαιη και ανθεκτική αγροδιατροφική αλυσίδα. Ως Προεδρία, θα εργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για μια συμφωνία που θα είναι ταυτόχρονα φιλόδοξη και εφαρμόσιμη», πρόσθεσε.

Η βιολογική γεωργία αναδείχθηκε ως στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, με την Υπουργό να υπογραμμίζει τα διαχρονικά οφέλη από αυτήν για την περιβαλλοντική προστασία, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, και πως "προσθέτει αξία στα προϊόντα των αγροτών και ενισχύει την ελκυστικότητα του επαγγέλματος».

Παράλληλα, η Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη στοχευμένων προσαρμογών στη σχετική νομοθεσία. «Η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας ανέδειξε την ανάγκη για βελτιώσεις που θα ενισχύσουν τη νομική σαφήνεια και θα μειώσουν την πολυπλοκότητα για τους βιοκαλλιεργητές. Η προώθηση των διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση του κανονισμού αποτελεί προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας», είπε

Σε ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, η κ. Παναγιώτου σημείωσε πως «η ευθυγράμμιση των προτύπων ευζωίας των ζώων για τις εισαγωγές είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Την ίδια στιγμή, τα υψηλά πρότυπα πρέπει να συμβαδίζουν με έναν ανταγωνιστικό και ανθεκτικό ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις Ευρωβουλευτών, η Υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της έρευνας και της τεχνολογίας. «Η έρευνα και η καινοτομία είναι κρίσιμες για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και την επισιτιστική ασφάλεια», είπε.

Όπως εξήγησε, εργαλεία όπως η γεωργία ακριβείας, η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και οι αισθητήρες μπορούν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο. «Οι αγρότες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση πόρων, να μειώσουν το κόστος και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις», ανέφερε.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η κ. Παναγιώτου αναγνώρισε τη δυσκολία των μεταρρυθμίσεων, στέλνοντας ωστόσο μήνυμα επιμονής: «Η ενίσχυση της θέσης των αγροτών δεν είναι εύκολος στόχος. Είναι ένας μαραθώνιος, όχι σπριντ. Όμως θα φτάσουμε μέχρι το τέλος», είπε, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας για στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η Προεδρία είναι πλήρως δεσμευμένη να εργαστεί χέρι-χέρι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραδώσει συγκεκριμένα και ισορροπημένα αποτελέσματα. Ο διάλογος, η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια είναι προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε ότι η φωνή των αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών», σημείωσε.

