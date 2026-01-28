Το νομοσχέδιο που εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία για τις υιοθετήσεις συζητήθηκε επί της αρχής την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Σε δηλώσεις της, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, σημειώνοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο έχει καθυστερήσει αρκετά, είπε ότι πλέον η χώρα χρειάζεται ένα εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για να διασφαλίζεται καλύτερα το συμφέρον του παιδιού, με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις.

Ερωτηθείσα τι αλλάζει στο νέο πλαίσιο, είπε ότι θα συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή τακτική και τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. «Σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε ένα πλαίσιο που να προστατεύει στο ακέραιο το συμφέρον του παιδιού», είπε, δίνοντας ως παράδειγμα ότι σήμερα δεν απαγορεύεται η απευθείας συμφωνία μιας μητέρας με ένα ζευγάρι, ενώ με το νέο πλαίσιο θα απαγορεύεται, αφού στο επίκεντρο θα είναι το συμφέρον του παιδιού, ποια είναι η κατάλληλη οικογένεια με κριτήρια και προδιαγραφές.

«Ευτυχώς όλοι οι φορείς το έχουν αποδεχθεί», είπε. Σημείωσε, ακόμα ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι και η ΚΥΣΟΑ έχει θέσει τις δικές της απόψεις, ότι θα πρέπει με ένα σύγχρονο πλαίσιο και τα άτομα με αναπηρία που έχουν τη δυνατότητα να έχουν δικαίωμα να υιοθετήσουν παιδιά, πάντοτε με αυστηρές προϋποθέσεις για το συμφέρον παιδιού.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι σωστά αναφέρεται το ζήτημα του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Ο ίδιος έθεσε τη διάσταση της ανάγκης «κάθε παιδί να μεγαλώνει με μητέρα και πατέρα σε ένα φυσιολογικό και σωστό περιβάλλον».

Όπως είπε, μέσα από το νομοσχέδιο, αφήνονται κενά για την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφυλα ζευγάρια. «Όποια προσπάθεια να περάσει αυτό από την πίσω πόρτα θα μας βρει απέναντι», δήλωσε. Ως παράδειγμα, είπε ότι προβλέπεται ότι δικαίωμα στην υιοθεσία έχει ζεύγος άντρα και γυναίκας που έχουν συνάψει γάμο ή πολιτική συμβίωση τα τελευταία τρία χρόνια και διερωτήθηκε τι θα συμβεί στην περίπτωση που ένα άτομο αλλάξει φύλο εκ των υστέρων. Επίσης, ανέφερε ότι μέσα από την προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπεται η αυτόματη αναγνώριση διατάγματος υιοθεσίας που έχει εκδοθεί στο κράτος καταγωγής του παιδιού. «Άντρες μπορούν να παν στην Ελλάδα που ενέκρινε τη νομοθεσία, να υιοθετήσουν και να τους το αναγνωρίσουμε. Είμαστε ενάντια σε αυτές τις πρακτικές», είπε, προσθέτοντας ότι ο κάθε πολιτικός χώρος θα πρέπει να εκφράσει τις θέσεις του.

Πηγή: ΚΥΠΕ