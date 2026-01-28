Επανέρχεται με νέα ανακοίνωση η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, μετά τη δημόσια τοποθέτηση – απολογία του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Όπως αναφέρει, «η αναγνώριση του λάθους και η συγγνώμη είναι το ελάχιστο που αναμέναμε. Όμως όταν αυτή η συγνώμη συνοδεύεται από υπαινιγμούς, συμψηφισμούς και πολιτικές ερμηνείες τότε χάνει την αξία της. Η προσπάθεια του κ. Παναγιώτου να συνδέσει την ανακοίνωση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής αλλά και ευρύτερα τις κοινωνικές αντιδράσεις με δημοσκοπήσεις και χρονικές συγκυρίες μετατοπίζει την συζήτηση από την ουσία στο περιθώριο».

Σημειώνει επίσης ότι, «το ζήτημα δεν είναι πότε ειπώθηκε. Αλλά το ότι ειπώθηκε. Επίσης θεωρούμε ιδιαιτέρως σοβαρό το γεγονός ότι ο κ. Παναγιώτου μεταφέρει την ευθύνη υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μια γενικότερη κοινωνική παραμέληση των ατόμων. Επίσης η συγγνώμη συνοδεύεται με τοποθετήσεις τύπου «Γιατί Τώρα;» κάτι που και πάλι μειώνει την απόδοση της απολογίας. Τέλος η πρόσκληση προς το κοινό για «ιδέες» στήριξης των ατόμων που ο ίδιος προσέβαλε με την αναφορά του δεν αποτελεί θεσμική στάση».

«Τα δικαιώματα, η ισότητα και ο σεβασμός δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τύπου ψηφιακού «brainstorming» ούτε φυσικά να έχει στοιχεία επικοινωνιακού πειράματος», τονίζει.

Τέλος αναφέρει ότι «η Κυπριακή Παραολυμπιακή Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι το Παραολυμπιακό Κίνημα χρειάζεται υπεύθυνο λόγο και έμπρακτο σεβασμό και όχι «διορθωτικές επικοινωνιακές κινήσεις». Στο προσεχές αμεσο διάστημα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες προς του αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και κάτι τελευταίο. Ο σεβασμός δεν έχει αστερίσκους».