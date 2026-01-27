Για ιστορικό ρεκόρ στον κυπριακό τουρισμό, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, μιλάει ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, στο 20ό επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy.

Αρχικά, σε ερώτηση σχετικά με τα αποτελέσματά του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου για το 2025 ο Κουμής υπογράμμισε ότι εξαιρετικά ικανοποιημένοι.

«Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, που ξεπεράσαμε τα 4,5 εκατομμύρια αφίξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σε άλλη ερώτηση αναφορικά με το μεγάλο κενό, που δημιουργήθηκε από τα όσα συμβαίνουν και συνέβησαν με τη Ρωσία και την Ουκρανία ο Κουμή απάντησε λέγοντας ότι «αντικαταστάθηκε από πολλές άλλες αγορές».



Ο Κουμής είπε επίσης ότι «Άνοδο κατέγραψε σε ορίζοντα τριετίας και η αγορά του Ισραήλ και η αγορά της Πολωνίας και η αγορά της Γερμανίας, μια πολύ σημαντική αγορά, έσπασε φέτος το ρεκόρ μετά από 28 χρόνια, που ήταν αξιοπρόσεχτη επιτυχία».



Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι «Η αγορά της Σουηδίας και καταγράφει άνοδο σε ορίζοντα τριετίας και η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία θεωρούνταν κορεσμένη. Καταγράφει μια άνοδο, που ξεπερνά το 15% σε ορίζοντα τριετίας»

«Είναι πολύ σημαντικό» υπογράμισε ακολούθως.

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Κουμής εφιστά την προσοχή στην ανάγκη καλλιέργειας τουριστικής κουλτούρας, ιδιαίτερα από τις τοπικές Αρχές, αλλά και μέσα από την ατομική πρωτοβουλία.



«Είναι θέμα κουλτούρας» είπε μετά από αναφορές αναφορικά με παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου που δεν κάνουν την εμφάνιση τους σε ξενοδοχεία.

Στα σκαριά βρίσκεται, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, σχέδιο ενίσχυσης του παραδοσιακού χαρακτήρα των ορεινών κοινοτήτων, καθώς και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Λευκωσίας, η οποία, όπως παραδέχεται, έχει ακόμη δρόμο να διανύσει.









