«Ρεκόρ τουρισμού, ρεκόρ ευθυνών: αντέχει η Κύπρος την ίδια της την επιτυχία;»

Το “success story” του κυπριακού τουρισμού, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, αναλύει ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, στο 20ο επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy. Μιλά για το ιστορικό ρεκόρ των 4,5 εκατ. αφίξεων στην Κύπρο το 2025, που συνοδεύθηκε και από ρεκόρ στα έσοδα και τον τρόπο, που καλύφθηκε η απώλεια της ρωσικής αγοράς. Άνοδο 15% σε ορίζοντα τριετίας κατέγραψε η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ η αγορά της Γερμανίας έσπασε φέτος το ρεκόρ, μετά από 28 χρόνια. Σημαντική άνοδο κατέγραψε και η αγορά του Ισραήλ, η οποία, όμως, χαρακτηρίζεται από μικρής διάρκειας παραμονή. Στην επιτυχία συνέβαλαν η προσθήκη νέων δρομολογίων και η αύξηση της συχνότητας αρκετών πτήσεων, που διευκόλυναν την προσβασιμότητα. Προϋπόθεση για τη διατήρηση της θετικής πορείας αποτελεί, τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού, η παροχή άριστης τουριστικής εμπειρίας σε όλους τους επισκέπτες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην έλλειψη κουλτούρας, η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί περαιτέρω, υποδεικνύοντας ότι οι τοπικές Αρχές έχουν μεγάλο ρόλο να διαδραματίσουν σ’ αυτό, που ονομάζεται “φιλοξενία”!