Η ψηφιακή ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων, της ικανότητας και της τεχνολογικής ηγεσίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στο ψηφιακό περιβάλλον και τη διεθνή εμπλοκή μέσω ισχυρών διεθνών εταιρικών σχέσεων, δήλωσε την Τρίτη, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτεραιότητες της Προεδρίας όσο αφορά τους τομείς της αρμοδιότητας του.

Στην ίδια συνεδρίαση συμμετείχε και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός. Ο Υφυπουργός Έρευνας σημείωσε τον κρίσιμο ρόλο της Επιτροπής IMCO στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για την εσωτερική αγορά, «το πώς ρυθμίζουμε τις σχετικές δραστηριότητες, πώς επιβάλλουμε τους κανόνες και πώς προστατεύουμε τους καταναλωτές στο διαδίκτυο».

Τόνισε ότι η προστασία αυτής της βάσης είναι θεμελιώδης, ώστε «οι αγορές να παραμένουν δίκαιες, εφαρμόσιμες, επικεντρωμένες στον καταναλωτή και κατάλληλες για την ψηφιακή εποχή». Υπογράμμισε επίσης ότι μια πραγματικά ενιαία αγορά επηρεάζει άμεσα «την ακεραιότητα, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ίδιας της αγοράς και των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πολίτες μας».

Παρουσιάζοντας τη δομή της ψηφιακής ατζέντας της Κυπριακής Προεδρίας, ανέφερε ότι αυτή βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων, της ικανότητας και της τεχνολογικής ηγεσίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στο ψηφιακό περιβάλλον και τρίτον, τη διεθνή εμπλοκή μέσω ισχυρών διεθνών εταιρικών σχέσεων. Όπως είπε, αυτοί οι πυλώνες αντανακλούν το «ανοικτό» σκέλος του μότο της Προεδρίας και συνδέονται άμεσα με τη φιλοδοξία για μια ανταγωνιστική και κυρίαρχη ψηφιακά Ευρώπη.

Όπως εξήγησε, συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για μια πραγματικά ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτό απαιτεί «σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, απρόσκοπτη διασυνοριακή δραστηριότητα και ρυθμιστικά πλαίσια που να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν». Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις scale-ups, σημειώνοντας ότι είναι κρίσιμης σημασίας «να μπορούν να κλιμακώνονται σε ολόκληρη την Ένωση και να εξελίσσονται σε παγκόσμιους ηγέτες».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος είναι κομβική και δήλωσε πως αυτό θα είναι «το νούμερο ένα σημείο που θέλω να πραγματοποιήσω κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας». Πρόσθεσε ότι η Κυπριακής Προεδρία σκοπεύει να ακολουθήσει τα βήματα των Πολωνών και των Δανών προκατόχων της, διατηρώντας «ενεργό και ταχύ ρυθμό» στην προώθηση όλων των ψηφιακών φάκελων απλοποίησης, των λεγόμενων Omnibus.

Αναφερόμενος ειδικά στο Omnibus για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και στον Κανονισμό για την ΤΝ, τόνισε ότι, παρά την προτεινόμενη αναβολή της εφαρμογής ορισμένων κανόνων για συστήματα υψηλού κινδύνου, «η Προεδρία είναι απολύτως δεσμευμένη να προχωρήσει γρήγορα και να συμβάλει σε μια ταχεία ολοκλήρωση των διοργανικών διαπραγματεύσεων».

Διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα εργαστεί πραγματιστικά για την οικοδόμηση συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί «η αποτελεσματική, αξιόπιστη και έγκαιρη εφαρμογή του AI Act, χωρίς συμβιβασμούς στην αρχή της διαχείρισης κινδύνου». Τόνισε, επίσης, ότι η προσέγγιση αυτή είναι πλήρως συνειδητοποιημένη ως προς «τους ουσιαστικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ψηφιακή απλούστευση δεν θα γίνει εις βάρος της συνολικής ψηφιακής φιλοδοξίας της Ένωσης. Όπως είπε, «θεωρούμε την απλούστευση βασικό καταλύτη για την ανταγωνιστικότητα» και η Προεδρία προτίθεται να ακολουθήσει «μια πραγματιστική ατζέντα, με έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ανακούφιση, ιδίως για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών», χωρίς να υιοθετήσει μια προσέγγιση γενικευμένης απορρύθμισης.

Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματος αφορά την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι, παρότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν προσφέρει πρωτοφανείς ευκαιρίες στις κοινωνίες μας, έχουν ταυτόχρονα δημιουργήσει «σημαντικές προκλήσεις», ιδίως στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Υπό το φως των τοποθετήσεων Ευρωβουλευτών, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία των ανηλίκων, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά περνούν πλέον «ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους μπροστά σε ψηφιακές οθόνες», όπου είναι δυνητικά εκτεθειμένα σε επιβλαβές και ακατάλληλο περιεχόμενο, εκτιμώντας ότι απαιτούνται «περαιτέρω μέτρα που θα διασφαλίζουν καλύτερη και πιο στοχευμένη προστασία».

Υπενθύμισε ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων, τον AI Act και το πρόγραμμα Better Internet for Kids+, αλλά πρόσθεσε ότι «σημαντικά περισσότερα πρέπει ακόμη να γίνουν».

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρέτισε τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν καθώς και τις πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές βάσει του άρθρου 28 του DSA για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Αναγνώρισε ότι στο Συμβούλιο υπάρχει «ευρεία συναίνεση πως είναι σημαντικό να εξεταστεί ο καθορισμός ελάχιστης ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και ότι απαιτούνται πιο συγκεκριμένα μέτρα.

Χαρακτήρισε κρίσιμη την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ανάπτυξη συστήματος επαλήθευσης ηλικίας βασισμένου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακής ταυτότητας (EU Digital Identity), καθώς αυτό θα δημιουργήσει «έναν κοινό τεχνικό μηχανισμό που θα διευκολύνει ουσιαστικά την επιβολή των κανόνων». Η Κυπριακή Προεδρία, όπως είπε, δεσμεύεται να ενισχύσει τη δράση της ΕΕ για την προστασία των ανηλίκων, προωθώντας «μια συντονισμένη και ολιστική προσέγγιση» σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής.

Αναγνώρισε ωστόσο την πολυπλοκότητα του ζητήματος και εξήγησε ότι στόχος είναι «το σπάσιμο των στεγανών» μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών ομάδων εργασίας, η χαρτογράφηση της σχετικής νομοθεσίας και η συγκέντρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να διαμορφωθεί «μια συνεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και ουσιαστική στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αντικατοπτρίζουν «μια ευρύτερη πολιτική επιλογή». Οι δύο βασικοί πυλώνες που παρουσίασε είναι, όπως είπε, «αμοιβαία ενισχυόμενοι» και συνθέτουν μια συνεκτική προσέγγιση στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα, αγκυρωμένη στις θεμελιώδεις αξίες της δικαιοσύνης, της εμπιστοσύνης, της ένταξης και της κοινωνικής ευθύνης.

Τόνισε ότι «μια ψηφιακή ενιαία αγορά που παράγει οικονομική αξία αλλά αποτυγχάνει να προστατεύσει τους καταναλωτές ή υπονομεύει την κοινωνική συνοχή δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας». Ολοκληρώνοντας, δήλωσε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την Επιτροπή IMCO, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με όλα τα κράτη-μέλη, σε πνεύμα κοινής ευθύνης και συνεργασίας, για την προώθηση αυτών των στόχων.



Διαβάστε επίσης: Μιχαηλίδου: Με πεποίθηση ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο η Κυπριακή Προεδρία





Πηγή: ΚΥΠΕ