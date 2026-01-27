Η Κυπριακή Προεδρία καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο και καταλύτη για μια ανθεκτική, συνεκτική, ανταγωνιστική και καινοτόμο Ευρώπη, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε την Τρίτη, στην ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Όπως είπε, η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει μια ισορροπημένη ατζέντα.

Σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία στον τομέα της Εκπαίδευσης, θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό Erasmus+, στο πλαίσιο των συζητήσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, μετά την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. «Προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι το Erasmus+ θα γίνει πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώνεται στην ενίσχυση του κύρους και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού μέσω ελκυστικής σταδιοδρομίας, συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και αξιολόγησης και υποστηρικτικών συνθηκών εργασίας.

«Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη θεσμική και επαγγελματική θωράκιση των εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο παιδαγωγικής ποιότητας και όχι ως απειλή», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου. Η Κυπριακή Προεδρία, πρόσθεσε, θα τονίσει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης, μαθητοκεντρικής προσέγγισης στις δεξιότητες, ευθυγραμμισμένης με το όραμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και της Ένωσης Δεξιοτήτων. Επίσης, θα προωθήσει έναν σύγχρονο, ελκυστικό τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και υποστηρίζει την απασχολησιμότητα των μαθητών/τριών. «Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης», συμπλήρωσε.

Είπε, ακόμη, ότι η Κυπριακή Προεδρία θα ενισχύσει τη συνεργασία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προωθώντας τις συζητήσεις για την κινητικότητα, τις διεθνείς συνεργασίες και τα επόμενα βήματα για ένα πιθανό κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι ο κανονισμός Erasmus + θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, με στόχο την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης, το γνωστό partial general approach.

«Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Προεδρίας μας. Καθώς εισερχόμαστε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, απαιτείται μια ανανεωμένη εστίαση στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την προσαρμογή τους στις νέες ψηφιακές πραγματικότητες», σημείωσε η ΥΠΑΝ. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Κυπριακής Προεδρίας αφορούν τους εκπαιδευτικούς στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Αυτά, θα είναι τα κύρια παραδοτέα στο Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2026, είπε.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι στη συζήτηση Προσανατολισμού οι Υπουργοί Παιδείας θα κληθούν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις βασικές δεξιότητες και τους τρόπους υποστήριξης του οράματος ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, υψηλής ποιότητας και προσανατολισμένου στο μέλλον.





Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Παιδείας

Αναφερόμενη στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Παιδείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 - 30 Ιανουαρίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι η συνάντηση θα φιλοξενήσει Υπουργούς Παιδείας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι θεματικές συζητήσεις της συνάντησης επικεντρώνονται στην επένδυση στους εκπαιδευτικούς, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, την ελκυστικότητα και την παραμονή στο επάγγελμα, καθώς και στη συμβολή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και το ευρωπαϊκό εξάμηνο», σημείωσε.





Ημερολόγιο εκδηλώσεων για την εκπαίδευση

Η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει οργανώσει ένα πλούσιο ημερολόγιο εκδηλώσεων σχετικών με την εκπαίδευση, για να υποστηρίξει τις στρατηγικές τους προτεραιότητες.

«Αυτές οι εκδηλώσεις θα προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες για εμβάθυνση της συνεργασίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε βασικές εκπαιδευτικές προκλήσεις», σημείωσε.

Ανέφερε ότι η πρώτη τους εκδήλωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί και αφορά στη συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, η οποία φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2025.

Η Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και σε τρεις εμβληματικές εκδηλώσεις, οι οποίες, όπως είπε, «αναδεικνύουν την ισχυρή εστίαση της Κυπριακής Προεδρίας στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών, που είναι απαραίτητες για να ευδοκιμήσουν στις σύγχρονες κοινωνίες».

Η πρώτη είναι το 6ο Διεθνές Συνέδριο για τον Γραμματισμό και τις Σύγχρονες Κοινωνίες, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2026, στη Λευκωσία. Η δεύτερη σημαντική εκδήλωση είναι το Συνέδριο με θέμα την Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση για την Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που έχει προγραμματιστεί για τις 7 και 8 Μαΐου 2026, επίσης στη Λευκωσία. Και η τρίτη εκδήλωση είναι το Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Συνεταιρισμοί δεξιοτήτων για μεταρρυθμίσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην περιοχή της Μεσογείου», που συνδιοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 24 και 25 Ιουνίου 2026 στη Λευκωσία, επεσήμανε.

Ανέφερε, επίσης, ότι θα φιλοξενήσουν τις συναντήσεις των Διευθυντών Σχολικής Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Διευθυντών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική.





Νεολαία

Σε ό,τι αφορά στη Νεολαία, είπε η Υπουργός Παιδείας, «οι προτεραιότητές μας αναγνωρίζουν τον ρόλο της νεότερης γενιάς στην ανάπτυξη του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Συμφωνούν πλήρως με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία, εστιάζοντας στους στόχους της για την εμπλοκή, τη σύνδεση και την ενδυνάμωση των νέων», πρόσθεσε.

Η προτεραιότητα του Τρίο της Κυπριακής Προεδρίας, είπε η κ. Μιχαηλίδου, είναι ο στόχος με αριθμό 1 από τους 11 στόχους για τη Νεολαία, που αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία, δηλαδή η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Νέους.

Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στα εξής: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης των νέων στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αντιμετώπισης των ζητημάτων του δημοκρατικού ελλείμματος, της διαφάνειας και της προβολής και υποστήριξη της θεσμικής αξιολόγησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλιστεί η φιλικότητα, ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητά τους προς τους νέους. «Θα εργαστούμε πάνω στις ευκαιρίες που διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές είναι φιλικές προς τους νέους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», συμπλήρωσε.

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, θα προτείνουν δύο Ψηφίσματα προς έγκριση από το Συμβούλιο.

«Το Ψήφισμα σχετικά με το Σχέδιο Εργασίας της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία 2025-2027. Αυτό θα καταγράψει επίσημα την πορεία και τον βαθμό εφαρμογής της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία έως το 2027. Και το Ψήφισμα σχετικά με τα Αποτελέσματα του 11ου Κύκλου του Διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Νεολαία. Αυτό θα ενοποιήσει τις γνώσεις και τις συνεισφορές των νέων, οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε ολόκληρο τον Κύκλο», σημείωσε.

Όπως είπε, η συνεδρίαση του Συμβουλίου στο τομέα της Νεολαίας έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου 2026 στις Βρυξέλλες.

«Τηρώντας την πάγια πρακτική, αυτό θα περιλαμβάνει το Άτυπο Πρωινό Νέων, διασφαλίζοντας τη συνεχή συμμετοχή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νέων. Προχωρώντας στις επόμενες προτεραιότητές μας, έχουμε προγραμματίσει δύο σημαντικές εκδηλώσεις στην Κύπρο, που θα διευκολύνουν εις βάθος συζητήσεις με και για τους νέους», πρόσθεσε.

Ανέφερε περαιτέρω ότι θα φιλοξενήσουν το Συνέδριο Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 20 Μαρτίου 2026.

Το πιο σημαντικό, συνέχισε, «την τελευταία ημέρα προσβλέπουμε σε μια διαδραστική συζήτηση με τον Επίτροπο Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Glenn Micallef, και τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή».

Η ΥΠΑΝ σημείωσε ότι «αυτή η συμμετοχή είναι απαραίτητη, καθώς συμβάλλει άμεσα στον στόχο του Τρίο μας, να φέρει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στους νέους».

Ανέφερε, επίσης, ότι η Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Νεολαίας θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το Συνέδριο, από τις 19 έως τις 20 Μαρτίου, σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες του Τρίο και της Κυπριακής Προεδρίας ειδικότερα, ένα βασικό χαρακτηριστικό και των δύο αυτών εκδηλώσεων θα είναι η συζήτηση για τη νέα Στρατηγική Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.





Αθλητισμός

Σε ό,τι αφορά στον Αθλητισμό, η Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία καθοδηγείται από την ακλόνητη πεποίθηση ότι ο αθλητισμός αποτελεί ζωτική κινητήρια δύναμη τόσο για την κοινωνική συνοχή όσο και για την οικονομική συμβολή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με το ευρύτερο ευρωπαϊκό αθλητικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στον Αθλητισμό, στην προώθηση της ακεραιότητας και των κοινών αξιών και στην ενεργό ενθάρρυνση της σωματικής άσκησης σε ολόκληρη την ήπειρο και πέρα από αυτήν», είπε.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από δύο βασικές προτεραιότητες, είπε. «Η πρώτη αφορά στον αθλητικό τουρισμό ως κινητήριο δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και η δεύτερη για την προώθηση αυτού του θέματος, ως Κυπριακή Προεδρία θα αναλάβουμε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες: Θα διευκολύνουμε τις συζητήσεις με στόχο την υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα και θα διοργανώσουμε ένα διήμερο διεθνές συνέδριο στις αρχές Ιουνίου, στο οποίο θα συναντηθούν ομιλητές υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, χωρών της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου - για να μοιραστούν τις απόψεις και την εμπειρία τους σε αυτό το σημαντικό θέμα», σημείωσε.

Η δεύτερη βασική τους προτεραιότητα, είπε η κ. Μιχαηλίδου, είναι αφιερωμένη στη φυσική δραστηριότητα ως μέσο προαγωγής της υγείας.

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα επικεντρωθούμε στην ενεργό γήρανση, στον κρίσιμο ρόλο της Συμβουλευτικής για τη φυσική δραστηριότητα, καθώς και στην καταλυτική σημασία της Ψυχικής Υγείας στον Αθλητισμό», πρόσθεσε.

Για την προώθηση αυτής της ατζέντας, ανέφερε η Υπουργός, θα προβούν σε σειρά βημάτων.

«Το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς συζήτησης στη Συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Αθλητισμού τον Φεβρουάριο, Προτιθέμεθα να διεξαγάγουμε μια πολιτική συζήτηση αφιερωμένη στην Ψυχική Υγεία στον Αθλητισμό κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Αθλητισμού στις 12 Μαΐου 2026, η οποία ενδέχεται να πλαισιωθεί από έναν διακεκριμένο προσκεκλημένο ομιλητή ή/και αθλητή/τρια ή προπονητή/τρια για τον εμπλουτισμό της συζήτησης», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, είπε η κ. Μιχαηλίδου, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει ενεργά τη μεσογειακή διάσταση στον Αθλητισμό.

«Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται στρατηγικά με δύο βασικά πλαίσια: Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Τον Πυλώνα «Άνθρωποι», του Συμφώνου για τη Μεσόγειο», επεσήμανε.

Για τη διευκόλυνση αυτής της προτεραιότητας και την ενίσχυση του διαλόγου, Διευθυντές Αθλητισμού από δέκα μεσογειακές χώρες της Νότιας Γειτονίας θα κληθούν να συμμετάσχουν στην επερχόμενη συνάντηση των Διευθυντών Αθλητισμού της ΕΕ στην Κύπρο. «Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει άμεσα και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθλητική Διπλωματία», σημείωσε.

Η Υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι σύμφωνα με την πάγια πρακτική, η Κυπριακή Προεδρία έχει προγραμματίσει, και στον τομέα του αθλητισμού, σημαντικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου για να προωθήσει την ατζέντα.

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, παρουσιάζεται μια εμπεριστατωμένη ιστορική ανασκόπηση του αθλητισμού στην Κύπρο, η οποία καλύπτει τη διαδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε μια νέα, επικαιροποιημένη έκδοση. «Το υλικό αυτό αναδεικνύει την αθλητική κληρονομιά του νησιού και είναι διαθέσιμο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, σε έντυπη, ηλεκτρονική αλλά και οπτικοακουστική μορφή», πρόσθεσε.





Έργα παιδιών και λογότυπα

Η Υπουργός επεσήμανε ότι η συνάντηση της Πέμπτης και της Παρασκευής θα πλαισιώνεται από έργα παιδιών και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους να κατανοήσουν και να αποδώσουν δημιουργικά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έργα από Διαγωνισμούς που έκαναν και οι τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική του Υπουργείου, αλλά και του συνόλου των Μουσικών Σχολείων της Λευκωσίας και της Λάρνακας.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε ειδικότερα στο παιδικό λογότυπο των Δημοτικών Σχολείων, των παιδιών Δ΄-Στ΄ τάξεων, στο πλαίσιο Διαγωνισμού Τέχνης με θέμα «Δημιουργώ Παιδικό Λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026».

«Τα παιδιά έχουν φτιάξει ευφάνταστα λογότυπα, τα οποία έχουν ήδη κοσμήσει το ημερολόγιο της Κυπριακής Προεδρίας το οποίο θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Τα παιδικά λογότυπα θα έχουν την ευκαιρία να τα δουν από κοντά οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση», επεσήμανε.

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή σχολείων, συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Σχολείων, σε πρωτοβουλίες που αφορούν στην Κυπριακή Προεδρία.

«Μαθητές και μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών των σχολείων τους, σχεδίασαν ζωντανά φυτά που κοσμούν το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία και το Προεδρικό Μέγαρο και κατασκεύασαν δώρα που θα προσφερθούν σε εκπροσώπους συναντήσεων του Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων και Υφυπουργείων. Παράλληλα, τα σχολεία κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μαθητικά συνέδρια, ημερίδες, διαλογικές συζητήσεις, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και δράσεις προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Προεδρίας», συμπλήρωσε.





Προώθηση σημαντικών πολιτικών στην εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμό

Η κ. Μιχαηλίδου είπε, παράλληλα, ότι Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την Κύπρο να προεδρεύσει και να προωθήσει σημαντικές πολιτικές στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η συμβολή όλων είναι καθοριστική για την επιτυχή προώθηση των προτεραιοτήτων του προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι οτιδήποτε συζητείται στο Συμβούλιο είτε στο Άτυπο είτε στο Συμβούλιο του Μαΐου «έχει άμεση σχέση με τις δικές μας τοπικές προτεραιότητες».



