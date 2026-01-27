Σε αποστολή στις Βρυξέλλες της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της Κ.Σ. ΟΑΣΕ, συμμετέχει ο Βουλευτής Κυριάκος Χατζηγιάννη, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) και Ειδικός Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το Βέλγιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις Βρυξέλλες, τα μέλη της αποστολής θα έχουν σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους και εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με την αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εκπροσώπους του Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), καθώς και με αξιωματούχους του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).

Επιπλέον, τα Μέλη της επιτροπής θα έχουν επαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Magnus Brunner όπως και με ανώτερα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) και της Γενικής Διεύθυνσης για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του Κόλπου (DG MENA).

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο των επαφών τους, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και οι εξελίξεις στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα γίνουν συναντήσεις με εκπροσώπους του Migration Policy Institute (MPI) Europe και του Διεθνή Οργανισμού για τη Μετανάστευση (IOM), με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρεται καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ