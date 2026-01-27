Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ να αφήσει τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Μέσα Γειτονιάς, Μάριος Πρωτοπαπάς, κάνοντας λόγο για «στοχευμένη και ενορχηστρωμένη επίθεση» που δέχεται «από τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ και άλλους κύκλους».

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Πρωτοπαπάς αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι η επίθεση που δέχεται «δεν έχει καμία σχέση με την ουσία των πραγμάτων», αλλά συνδέεται άμεσα με τις δημόσιες παρεμβάσεις του, οι οποίες, όπως λέει, «έχουν μοναδικό στόχο την υπεύθυνη, έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των δημοτών για σοβαρά ζητήματα που τους αφορούν».

Καταληκτικά, ο Μάριος Πρωτοπαπάς καλεί τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ «να αφήσει τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες και να επικεντρωθεί στο να υπηρετεί με σεβασμό τους δημότες και τα πραγματικά συμφέροντα της κοινωνίας της Λεμεσού», προσθέτοντας ότι «οι δημότες απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια».

Πηγή: ΚΥΠΕ