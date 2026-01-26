Χαιρετίζει η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για τον Έλεγχο των Εισαγωγών που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά του Επίτροπος Υγείας και Ευζωίας των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, το απόγευμα της Δευτέρας στις Βρυξέλλες.

Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, και βασίζεται στον Διάλογο Εφαρμογής σχετικά με τους ελέγχους των εισαγωγών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Επιτροπή ανακοίνωσε ενίσχυση των δράσεών της σε αυτόν τον τομέα.

Η υπουργός έκανε λόγο για μια «πολύ παραγωγική συζήτηση,» και ευχαρίστησε τον Επίτροπο Βάρχελι και τους ομολόγους της για τις παραγωγικές συζητήσεις. «Τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει επίσημα την Ομάδα Εργασίας για τον Έλεγχο των Εισαγωγών, ένα πολύ σημαντικό, πολύ κρίσιμο και πολύ επίκαιρο θέμα,» πρόσθεσε.

«Το μήνυμα από τη σημερινή συζήτηση ήταν πολύ σαφές. Οι απαιτήσεις της ΕΕ για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, είτε παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εισάγονται στην Ένωση,» τόνισε η υπουργός. «Αυτό που θέλουμε είναι πολύ σαφές. Θέλουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών. Θέλουμε συνέπεια. Θέλουμε ελέγχους που να λειτουργούν πραγματικά επί τόπου,» υπογράμμισε η Παναγιώτου.

Δήλωσε για μια ακόμη φορά περήφανη που οι αγρότες στην ΕΕ «παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας και πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ, επειδή είμαστε σίγουροι, γνωρίζουμε ότι παράγουν τρόφιμα που είναι ασφαλή για την υγεία μας και το περιβάλλον μας. Και θέλουμε να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό,» ωστόσο τόνισε ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να παράγουν με ίσους όρους ανταγωνισμού», ενώ τόνισε ότι σήμερα μπορεί η Κυπριακή Προεδρία να πει ότι έγινε ένα συγκεκριμένο βήμα. «Μετατρέψαμε τη δέσμευσή μας για θεμιτό ανταγωνισμό σε πράξη.»

Πηγή: ΚΥΠΕ

