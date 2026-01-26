Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωκοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο συνεδρίας της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, ο κ. Φυτιρής, τόνισε πως η Προεδρία έχει στο επίκεντρό της την ουσιαστική ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της έμφυλης και διαδικτυακής βίας, τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ και των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο κ. Φυτιρής τόνισε ότι η Προεδρία θα λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας και αξιόπιστος διαμεσολαβητής σε μια περίοδο σύνθετων γεωπολιτικών προκλήσεων, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Επιτροπή FEMM και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την προώθηση συντονισμένων πολιτικών ισότητας.

Ο Υπουργός τόνισε πως η Κύπρος αναλαμβάνει το έργο της με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό και με το στίγμα που περιέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: μια Προεδρία που υπηρετεί με υπερηφάνεια, αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης· που πιστεύει βαθιά στη δύναμη της ευρωπαϊκής ενότητας και αυτονομίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Σε μια περίοδο σύνθετων γεωπολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων, σημείωσε, φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως γέφυρα συνεργασίας, ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής και ως κράτος μέλος που συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια για μια πιο αυτόνομη, ασφαλή, ανταγωνιστική και ανοικτή Ευρώπη.

Αναπτύσσοντας τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της έμφυλης ισότητας, ο κ. Φυτιρής επεσήμανε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας και των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών από όλες ανεξαιρέτως τις μορφές έμφυλης διαδικτυακής βίας, παράλληλα με την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία συνυπέγραψε Κοινή Διακήρυξη για την Ισότητα των Φύλων στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ισότητας τον Απρίλιο του 2025 στη Βαρσοβία, εκ μέρους του Τρίο Προεδρίας, μαζί με την Πολωνία και τη Δανία, στην οποία υπογραμμίζεται η πολιτική δέσμευσή μας για διασφάλιση και περαιτέρω προώθηση της ισότητας των φύλων.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα φιλοξενήσει την Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου μεταξύ 16 και 17 Φεβρουαρίου στη Λευκωσία, με στόχο την προώθηση συντονισμένων πολιτικών ισότητας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων εκπονήθηκε για σκοπούς της Κυπριακής Προεδρίας έρευνα με θέμα «Από τη βιωμένη πραγματικότητα στη διαμόρφωση πολιτικών: Αντιμετώπιση της διαδικτυακής βίας κατά των κοριτσιών στην ΕΕ».

Εξήγησε πως η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 10 κράτη-μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Κύπρου, προσφέρει μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του φαινομένου της έμφυλης διαδικτυακής βίας σε βάρος κοριτσιών ηλικίας 13 με 18 ετών.

Υπενθύμισε δε ότι η Κυπριακή Προεδρία προχώρησε επίσης στην ετοιμασία προσχεδίου Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) για την καταπολέμηση της έμφυλης και διαδικτυακής βίας, στη βάση των αποτελεσμάτων της προαναφερόμενης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας, εδραιώνοντας μια συνολική και συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. «Το Συμβούλιο Υπουργών θα συνεδριάσει στο Λουξεμβούργο στις 29 Ιουνίου, 2026 με στόχο να υιοθετήσει το εν λόγω Κείμενο Συμπερασμάτων», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, γνωστοποίησε πως η Προεδρία προτίθεται επίσης να διοργανώσει Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου με θέμα: «Πρόληψη και Καταπολέμηση όλων των Μορφών Έμφυλης Διαδικτυακής Βίας κατά των Κοριτσιών» στις 18 και 19 Μαΐου στη Λευκωσία. Όπως εξήγησε, το Συνέδριο στοχεύει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τις αναδυόμενες μορφές έμφυλης βίας κατά των κοριτσιών στον κυβερνοχώρο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι η Προεδρία θα διοργανώσει σειρά δράσεων υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της επικείμενης Συνόδου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Γυναικών τον προσεχή Μάρτιο στη Νέα Υόρκη, με επιστέγασμα τη διοργάνωση παράπλευρης εκδήλωσης με θέμα «Πρόληψη και Καταπολέμηση όλων των μορφών Έμφυλης Διαδικτυακής Βίας κατά των Κοριτσιών».

Τόνισε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Προεδρία προτίθεται πρόσθετα να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της ναυτιλίας στην ευρωπαϊκή οικονομία, ασφάλεια και απασχόληση, έναν τομέα όπου η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως σε αυτό το πλαίσιο, η Προεδρία προωθεί ένα σύνολο σημαντικών δράσεων όπως είναι για παράδειγμα:

• Η Υιοθέτηση Διακήρυξης στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ναυτιλίας που θα διοργανωθεί στις 29 Απριλίου στη Λευκωσία. Η Διακήρυξη θα εστιάζει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των ναυτικών, ανδρών και γυναικών και στην προώθηση της ισότιμης και ενεργούς συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

• Η διοργάνωση υψηλού επιπέδου Συνεδρίου στη Λεμεσό στις 28 Απριλίου, αφιερωμένου στο μέλλον του επαγγέλματος των ναυτικών, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των ναυτικών και την περαιτέρω ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Οι δράσεις αυτές οι οποίες είναι ενδεικτικές, σημείωσε, προσθέτοντας πως δεν αποτελούν μόνο απόδειξη της ηγετικής θέσης της Κύπρου στη διεθνή ναυτιλία· καταδεικνύουν ταυτόχρονα τη δέσμευσή μας για μια ναυτιλία ανοιχτή, συμπεριληπτική, και προσβάσιμη σε όλες και όλους, μια ναυτιλία που δημιουργεί ευκαιρίες και προάγει την ισότητα των φύλων στην πράξη.

Ο κ. Φυτιρής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Οριζόντια Οδηγία για την Ίση Μεταχείριση, όπου όπως εξήγησε, αποτελεί τη μακροβιότερη εκκρεμή νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένοντας στο Συμβούλιο επί 17 χρόνια. Η πρόκληση της ομοφωνίας εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην πρόοδο, με ορισμένα κράτη μέλη να διατηρούν επιφυλάξεις.

Τόνισε δε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση του φακέλου, χωρίς όμως να δημιουργηθούν μη ρεαλιστικές προσδοκίες ως προς το αποτέλεσμα. «Θα εργαστούμε με διαφάνεια, διάθεση συμβιβασμού και σεβασμό των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών», σημείωσε.

Ο κ. Φυτιρής τόνισε πως η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την FEMM, την οποία συμμερίζεται πλήρως και η Κυπριακή Προεδρία. Υπογράμμισε ότι «στηριζόμενοι στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Πορείας για τα Δικαιώματα των Γυναικών, τον οποίο η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες που υποστήριξαν με θέρμη στο πλαίσιο του Τρίο Προεδρίας, αναμένουμε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη Στρατηγική». Μια Στρατηγική, συνέχισε, που θα αφουγκράζεται και θα αντανακλά τις σύγχρονες ανάγκες, τις προκλήσεις και τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, οι άντρες και τα αγόρια στην Ευρώπη σήμερα.

Επισήμανε ότι η Κυπριακή Προεδρία, ενόψει της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας προγραμματίζει, σε συνεργασία με την Κομισιόν τη διοργάνωση εκδήλωσης (05/03), με στόχο την παρουσίαση της Στρατηγικής, επιδιώκοντας την ίδια στιγμή ουσιαστικό διάλογο και ευρεία συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμών.

Αναφερόμενος στην καταπολέμηση του ρατσισμού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο μιας Ευρώπης που θεμελιώνεται στην αρχή της ενότητας μέσα από την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη.

Η πρόσφατη υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής κατά του Ρατσισμού (20/01/2026) «επιβεβαιώνει ότι η εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών και εθνοτικών διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για ουσιαστική ισότητα και για διασφάλιση του δικαιώματος όλων των ανθρώπων να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή», δήλωσε ο Υπουργός.

Διευκρίνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία, θα προωθήσει ενεργά τις συζητήσεις γύρω από τη Στρατηγική αυτή, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης διάσκεψης υψηλού επιπέδου στις 17 Μαρτίου, με στόχο την ενίσχυση των κοινών μας ευρωπαϊκών πολιτικών και την ανάδειξη πρακτικών λύσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ρατσισμού σε όλες του τις μορφές.

Ο κ. Φυτιρής επιβεβαίωσε ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής βίας κατά των κοριτσιών, αποτελεί κεντρική θεματική προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. Πρόσθεσε πως η διαδικτυακή στοχοποίηση, βία και παρενόχληση γυναικών και κοριτσιών στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς εξελίσσεται ραγδαία και συνιστά μια ολοένα αυξανόμενη απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εμπέδωση της έμφυλης ισότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, η Προεδρία θα αξιοποιήσει πλήρως την εξόχως σημαντική Οδηγία (ΕΕ) 2024/1385 για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωστοποίησε πως τον Ιούνιο 2026 αναμένεται η έγκριση σχετικών Συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί σειρά δράσεων υψηλού επιπέδου σε Κύπρο, Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη, με στόχο την ανάδειξη του φαινομένου και την προώθηση αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης, αντιμετώπισης και στήριξης των θυμάτων.

Παράλληλα, τόνισε πως η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει ότι, παρά τα βήματα προόδου, ένα σημαντικό ποσοστό συμπολιτών μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διακρίσεις και αποκλεισμό. Σημείωσε ότι η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ για την περίοδο 2026–2030 αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την προώθηση ενός περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ζει ελεύθερα, ισότιμα, χωρίς φόβο και διακρίσεις.

Την ίδια ώρα, γνωστοποίησε πως η Προεδρία αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και να διασφαλίζει πραγματική υποστήριξη στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Επισήμανε ότι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας θα διοργανωθεί Συνέδριο Υψηλού επιπέδου με θέμα την «Ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες» διαδοχικά με συνάντηση της Πλατφόρμας για την Αναπηρία, η οποία για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί εκτός Βρυξελλών και θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο.

Τόνισε πως οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Κυπριακής Προεδρίας κάτω από την αρμοδιότητα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συζητήσεων και συνδιαλλαγής.

Ο κ. Φυτιρής πραγματοποίησε ιδιαίτερη αναφορά προς την Επιτροπή FEMM, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί και αναγνωρίζει την Επιτροπή ως έναν από τους πλέον καθοριστικούς συνομιλητές της και ως στρατηγικό εταίρο στην προώθηση της Ένωσης της Ισότητας.

Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη που πραγματοποίησε η FEMM στην Κύπρο, τον Μάιο του προηγούμενου έτους, τονίζοντας πως αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν, καθώς πρόκειται για μία επίσκεψη, η οποία συνέβαλε καίρια και ουσιαστικά στην ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων.

Ζητημάτων, σημείωσε, που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών και ιδιαίτερα με αθέατες πτυχές της εμπόλεμης βίας, οι οποίες επηρέασαν με τον πιο δυσμενή τρόπο και εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ζωές χιλιάδων γυναικών.

Υπογράμμισε ότι οι συναντήσεις της αντιπροσωπείας της FEMM με θεσμούς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως με γυναίκες επιζώσες των γεγονότων της τουρκικής εισβολής του 1974 έφεραν στο φως ζητήματα που είχαν μείνει για δεκαετίες στη σιωπή.

Εξέφρασε την εκτίμηση της Προεδρίας για την βαθύτατη ευαισθησία, το ενδιαφέρον και την ειλικρινή υποστήριξη που επέδειξε η FEMM, η οποία με την παρουσία της κατέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε ξεχνά, ούτε αγνοεί τις ιστορίες των γυναικών που βίωσαν τη βία του πολέμου και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση ειδικού μνημείου στη Λευκωσία, το οποίο θα αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και θα διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των τραγικών συνεπειών της εμπόλεμης βίας, ως υπενθύμιση της ανάγκης πρόληψης και αποτροπής παρόμοιων αποτρόπαιων φαινομένων στο μέλλον. Ταυτόχρονα, σημείωσε, το μνημείο αυτό θα αποτελεί πράξη έμπρακτης αναγνώρισης και στήριξης προς όλα τα θύματα έμφυλης βίας, σε όλες της τις μορφές και παράλληλα ενδυνάμωσης των γυναικών του σήμερα και του αύριο.

Διευκρίνισε πως η Κυπριακή Προεδρία δεν φιλοδοξεί απλώς να διαχειριστεί διαδικασίες, αλλά φιλοδοξεί να οικοδομήσει γέφυρες, να ενισχύσει τον διάλογο και να φέρει τα κράτη μέλη της ΕΕ εγγύτερα στο κοινό όραμα για μια Ευρώπη, η οποία στηρίζει και προωθεί ενεργά και ουσιαστικά την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συμπερίληψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Μια Ευρώπη όπου τα δικαιώματα δεν είναι θεωρητικά αλλά ουσιαστικά και όπου καμία γυναίκα, κανένα κορίτσι και κανένα άτομο ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών του δεν μένει πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Προσβλέπουμε», συνέχισε σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με την FEMM για την προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών, την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

«Με αποφασιστικότητα, με συνεργασία και με την κοινή μας δέσμευση, μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, πιο ανθρώπινη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Προεδρία ΕΕ: Πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες τα εγκαίνια της έκθεσης «Καιρός»