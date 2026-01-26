Τα σοβαρά ζητήματα κτηριακής ασφάλειας του Νοσοκομείου Αθαλάσσας απασχόλησαν σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Χαραλαμπίδης ενημερώθηκε αναλυτικά για τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην κτηριακή κατάσταση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, όπως αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα στατικής μελέτης.

Παρουσιάστηκε επίσης το πλάνο δράσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Όπως σημειώνεται, ο Υπουργός έδωσε σαφείς οδηγίες όπως γίνουν άμεσα όλες οι δέουσες ενέργειες για προστασία της ασφάλειας ασθενών και προσωπικού. Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως τροχοδρομηθεί η έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση της Β΄ φάσης της ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας, με στόχο την οριστική και βιώσιμη επίλυση των χρόνιων κτηριακών προβλημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ