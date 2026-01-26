Καταγγελία σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου στο Ευρωκοινοβούλιο θα υποβάλει η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, μετά την αναφορά του ευρωβουλευτή σε «πελλούς» μιλώντας για άτομα με νοητική αναπηρία, κατά τη διάρκεια podcast με φιλοξενούμενο τον παρααθλητή, τον Λοΐζο Χρυσάνθου.

Την πρόθεση της καταγγελίας έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Ανδρέας Γεωργίου, σε δηλώσεις στο ΡΙΚ. Επισήμανε ότι η συμπεριφορά του Φειδία Παναγιώτου προσβάλλει το Παραολυμπιακό κίνημα, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα άτομα με αναπηρίες. Η άγνοια, επισήμανε ο κύριος Γεωργίου, δεν ικανοποιεί ως δικαιολογία.

Ενοχλητικά και καταδικαστέα χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Φειδίας Παναγιώτου ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου. Είναι προβληματικό αυτό που βιώνουμε, ανέφερε, και εξέφρασε την στήριξή του προς τα μέλη της παραολυμπιακής ομάδας.

