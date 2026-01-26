Η στρατηγική αυτονομία είναι το επόμενο απαραίτητο βήμα στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δήλωσε τη Δευτέρα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά. Αναφέρθηκε και στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, λέγοντας ότι η ΕΕ ενήργησε με ενότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευμένη στην υπεράσπιση της διεθνούς νομιμότητας.

Η κ. Ραουνά, που παρουσιάζει το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, στις Βρυξέλλες, μετά την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο, δήλωσε προσερχόμενη στη συνεδρίαση πως «η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θητείας της».

Αφού ευχαρίστησε την Πολωνία και τη Δανία, τις χώρες εταίρους στο Τρίο της Προεδρίας «για την εξαιρετική συνεργασία, για τη σκληρή δουλειά και για τα ορατά αποτελέσματα που πέτυχαν» η Υφυπουργός είπε ότι μέσω αυτής της συνεργασίας εξασφαλίζεται «ότι υπάρχει συνέχεια και συνοχή στο έργο μας».

Περνώντας στην ατζέντα του Συμβουλίου, επεσήμανε ότι αυτό το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ακολουθεί το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, όπου οι ηγέτες συζήτησαν τις διατλαντικές σχέσεις υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων. «Η ΕΕ ενήργησε με ενότητα, με αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, παραμένει δεσμευμένη να είναι μια Ένωση που υπερασπίζεται τη διεθνή νομιμότητα, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία» ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτές «είναι αξίες που βρίσκονται πολύ κοντά στην καρδιά της Κύπρου, του κράτους μέλους της ΕΕ που εξακολουθεί να βιώνει την κατοχή και την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι «η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία είναι το επόμενο απαραίτητο βήμα στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρόκειται για την ενίσχυση της ικανότητάς μας να ενεργούμε ανεξάρτητα όποτε είναι απαραίτητο και να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας όποτε είναι δυνατόν. Είμαστε πιο χρήσιμοι στους εταίρους μας αν είμαστε μια ισχυρότερη Ένωση» πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τις διατλαντικές σχέσεις «απολύτως απαραίτητες». Όπως είπε, «στείλαμε ένα πολύ σαφές μήνυμα ενότητας, αποφασιστικότητας εκ μέρους της Ένωσης στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παραμένοντας σταθεροί στις αρχές μας, πρέπει να συνεχίσουμε σε μια πορεία διαλόγου και διπλωματίας».

«Υπό το πρίσμα αυτών των γεωοικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, η κεντρική αρχή και στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ» πρόσθεσε, λέγοντας ότι η Προεδρία θα εργαστεί «για μια ΕΕ που θα είναι πιο αυτόνομη και πιο ανοιχτή στον κόσμο. Αυτό σημαίνει μια Ένωση που μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα όποτε είναι απαραίτητο και να συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός δικτύου συνεργασίας όποτε είναι δυνατόν. Η ΕΕ είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος, σταθερός, προβλέψιμος και έμπιστος εταίρος στη διεθνή σκηνή».

Ερωτώμενη από το ΚΥΠΕ εάν αυτές οι πυκνές γεωπολιτικές εξελίξεις θα επηρεάσουν την πορεία υλοποίησης του προγράμματος της Προεδρίας, η Υφυπουργός απάντησε πως «όλες οι Προεδρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να προσαρμόζονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις» κι αυτό είναι κάτι που η Κύπρος γνώριζε από την αρχή. «Αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, ήδη στις πρώτες εβδομάδες. Ζητήσαμε άμεσα μια εκτεταμένη συνάντηση των μονίμων αντιπροσώπων» ενώ ακολούθησε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με όλους τους εταίρους μας, σε όλα τα επίπεδα. Και με αυτόν τον τρόπο, θα συνεχίσουμε να είμαστε πάντα επικεντρωμένοι στους στόχους μας και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με βάση το Πρόγραμμα Εργασίας».

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και τις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), η Υφυπουργός είπε ότι «αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία, να διαπραγματευτούμε ώστε να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε ένα ισορροπημένο, ώριμο και ισχυρό πλαίσιο διαπραγμάτευσης που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τον πολιτικό μας στόχο να έχουμε μια συμφωνία μέχρι το τέλος του 2026».

Για τα νομοθετήματα Omnibus και την απλοποίηση, η κ. Ραουνά εκτίμησε ότι αυτή «αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας». Αναφέρθηκε ακόμη στο πρωινό εργασίας που κάλεσε ως Προεδρία με τις χώρες του Τρίο, τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, «για να συζητήσουμε το χάρτη πορείας μας για την απλοποίηση, για την παροχή αποτελεσμάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βασισμένοι στα πακέτα Omnibus. Αυτό, φυσικά, είναι το θέμα που θα συζητηθεί από τους ηγέτες μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου».

Σχετικά με τη διεύρυνση, αυτή «αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία» είπε, αναφερόμενη στη διακυβερνητική διάσκεψη για το Μαυροβούνιο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. «Λιγότερο από τρεις εβδομάδες από την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας, για να κλείσουμε το Κεφάλαιο 32. Αυτό μας φέρνει στα 13 κεφάλαια που έχουν κλείσει για το Μαυροβούνιο» πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «ζωτικής σημασίας» την παροχή «ενός αξιόπιστου προγράμματος διεύρυνσης βασισμένου σε αυστηρές και δίκαιες προϋποθέσεις, πλήρως συνειδητοποιώντας ότι η διεύρυνση αυτή τη στιγμή είναι μια γεωπολιτική ανάγκη και μια γεωστρατηγική επένδυση για την ΕΕ».

Χαρακτηρίζοντας το Κράτος Δικαίου «Ακρογωνιαίο λίθο της ΕΕ», η Υφυπουργός αναφέρθηκε στον πρώτο διάλογο που θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί με 4 κράτη μέλη. «Θα προχωρήσουμε στη δουλειά για το κράτος δικαίου με βάση τα υπάρχοντα εργαλεία και τους ετήσιους διαλόγους για το κράτος δικαίου, καθώς και το Άρθρο 7». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την Ουγγαρία, είπε πως «θα συνεχίσουμε με το υπάρχον εργαλείο για το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 7. Όταν μιλάμε για το πώς το κράτος δικαίου είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για τους εταίρους διεύρυνσης, είναι απολύτως απαραίτητο τα κράτη μέλη να το σέβονται» ενώ πρόσθεσε ότι η Προεδρία εργάζεται με εποικοδομητικό, ανοιχτό και διαφανή τρόπο με όλα τα κράτη μέλη.

Η κ. Ραουνά αναφέρθηκε και στην συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι στις προθέσεις της Προεδρίας να προχωρήσει, «επικεντρωμένοι τόσο στην εφαρμογή των υπάρχοντων συμφωνιών όσο και στην προετοιμασία του εδάφους για περαιτέρω συνεργασία, καθώς και με τις χώρες του EFTA, την Ανδόρρα, το Μονακό, τις Νήσους Φερόες και το Σαν Μαρίνο».

Στην ατζέντα της Δευτέρας βρίσκεται και ανταλλαγή απόψεων για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας. Σε ερώτηση σχετικά με την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του εργαλείου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Υφυπουργός απάντησε ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πρόκληση της παραπληροφόρησης, των υβριδικών απειλών, της χειραγώγησης. «Έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας. Έχουμε μια πρώτη συζήτηση κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Συνεχίζουμε υπό την Κυπριακή Προεδρία. Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Είναι ενδεικτικό ότι το έχουμε στο πρώτο μας Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων» πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια εργασία που συνεχίζεται. «Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που εξετάζουμε. Αυτό που είναι απολύτως σαφές είναι η σταθερή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση» είπε.

«Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί με επιμέλεια, με διαφάνεια, με ανοιχτότητα για να υλοποιήσει τον κοινό ευρωπαϊκό μας στόχο, πλήρως συνειδητοποιώντας τι διακυβεύεται, τις προκλήσεις, αλλά πάνω απ’ όλα, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να χτίσουμε μαζί μια Ένωση που είναι πιο αυτόνομη και ανοιχτή στον κόσμο,» τόνισε κλείνοντας τις δηλώσεις της.

Επιπλέον, η Υφυπουργός εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος κοντά στην Κόρδοβα, καθώς και την πλήρη αλληλεγγύη μας».



