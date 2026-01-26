Δημόσια απολογία από τον κ. Φειδία Παναγιώτου ζητά το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος και άτομο ΑΜΕΑ , , καταγγέλλοντας δηλώσεις και συμπεριφορές που –όπως αναφέρει– προσβάλλουν την αξιοπρέπεια ατόμων με αναπηρία.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χρυσοστόμου τονίζει ότι για άτομα με αναπηρία η μάχη κατά της προκατάληψης αποτελεί καθημερινό αγώνα, ο οποίος συχνά συνοδεύεται από απαξίωση, αμφισβήτηση και ειρωνεία. Υπογραμμίζει ότι, τόσο ως άτομο με αναπηρία όσο και ως ενεργός πολίτης που συμμετέχει στη δημόσια ζωή, δεν μπορεί να αποδεχθεί δηλώσεις που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.



Παράλληλα, σημειώνει ότι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι του κράτους οφείλουν να στηρίζουν και να προστατεύουν τους πολίτες, και όχι να τους κοροϊδεύουν ή να τους στοχοποιούν με τον δημόσιο λόγο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χρυσοστόμου καλεί τον κ. Παναγιώτου να προχωρήσει σε δημόσια απολογία, ενώ θέτει και πολιτικό ερώτημα ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, ζητώντας να καταστεί σαφές κατά πόσο οι συνυποψήφιοι του στην «Άμεση Δημοκρατία» υιοθετούν ή συμφωνούν με τις επίμαχες δηλώσεις.



