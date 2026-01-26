Τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων με το Βασίλειο του Μπαχρέιν, σε πολιτικό, οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στο Πρακτορείο Ειδήσεων του Μπαχρέιν (BNA), με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στη Μανάμα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε τη «διορατική ηγεσία» του Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα, σημειώνοντας ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην εδραίωση του Μπαχρέιν ως κόμβου διαλόγου και συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Διάδοχο και Πρωθυπουργό Πρίγκιπα Σαλμάν μπιν Χαμάντ Αλ Χαλίφα για τη συνεχή στήριξη στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Κοινές αρχές και διεθνές δίκαιο

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κύπρος και Μπαχρέιν μοιράζονται κοινή θεώρηση σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής, βασισμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και της διεθνούς έννομης τάξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο λίθο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια, ειδικά για νησιωτικά κράτη.

Όπως σημείωσε, οι δύο χώρες συνεργάζονται ενεργά σε πολυμερή fora για ζητήματα που εκτείνονται από την ενεργειακή και θαλάσσια ασφάλεια μέχρι την κλιματική ανθεκτικότητα και τον διαθρησκευτικό διάλογο, με κοινό παρονομαστή την προώθηση της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης.



Η Κύπρος ως γέφυρα ΕΕ – Κόλπου

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης ΕΕ–χωρών του Κόλπου αποτελεί βασική προτεραιότητα. Τόνισε ότι η Κύπρος, ως το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ που αποτελεί ταυτόχρονα αναπόσπαστο μέρος της περιοχής, έχει τόσο πολιτικό όσο και ηθικό χρέος να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Βρυξελλών και GCC.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή του Μπαχρέιν, διά του Υπουργού Εξωτερικών, στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στη Λευκωσία, γεγονός που –όπως σημείωσε– επιβεβαιώνει το βάθος των διμερών σχέσεων.

Επενδύσεις, FinTech και οικονομική ανθεκτικότητα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε τις προοπτικές συνεργασίας στον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα, επισημαίνοντας ότι Κύπρος και Μπαχρέιν λειτουργούν ως φυσικοί εταίροι. Η Κύπρος, όπως ανέφερε, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ως πύλη προς την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας και σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον.

Παρουσιάζοντας τα μακροοικονομικά δεδομένα, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κυπριακή οικονομία καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα για την περίοδο 2025–2026, με χαμηλή ανεργία, σταθερά πλεονάσματα και συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους, στοιχεία που –όπως υπογράμμισε– ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Κοινή προσέγγιση για ειρήνη και θαλάσσια ασφάλεια

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι Κύπρος και Μπαχρέιν διατηρούν συγκλίνοντες προσανατολισμούς υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών. Υπενθύμισε ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως και στηρίζει ενεργά, σε επίπεδο ΕΕ, την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας.

Τέλος, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε την ένταση των διμερών επαφών, με αλλεπάλληλες συναντήσεις υπουργών Εξωτερικών και τακτική συνεργασία σε επίπεδο Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η Λευκωσία παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης με το Μπαχρέιν.